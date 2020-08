A la sombra | Ignacio Ovalle Fernández

Foto: Alejandro Oyervides

En su visita a Zacatecas de mañana jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá ser testigo de los resultados que ha tenido en sus ya más de 20 meses de gobierno el programa de descentralización de las dependencias federales. Lo anterior porque aquella entidad es la única en todo el país que logró recibir a la oficina que se le había prometido; en este caso Seguridad Alimentaria Mexicana, cuyos principales funcionarios despachan por lo menos tres días a la semana en aquellas tierras. De hecho, nos detallan, el director del denominado Segalmex, IGNACIO OVALLE, hará las veces de anfitrión durante el recorrido que realizará el presidente de la República.

Hablando de visitas, nos recuerdan que en política nada es coincidencia. Nos piden poner atención a los tiempos de salida del famoso video. Habrá reunión con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Estará el presidente López Obrador y también, nos aseguran, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a quien se menciona como una de las cartas de Morena para restarle poder a los panistas en el Bajío. Aunque nos juran que no va por el puesto de gobernador de su tierra, no importa, el daño está hecho. No se hagan bolas...

Nos aseguran que el otrora líder del Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores, puede irse ya despidiendo del sueño de convertirse en el próximo mandatario del estado de Morelos, esto, en definitiva, por las no muy afortunadas gestiones que su abanderado Cuauhtémoc Blanco ha tenido como gobernador.

Los enterados insisten en que, entre magros resultados y escándalos de corrupción en el gabinete morelense, el exfutbolista ya se acabó la paciencia del Presidente, por lo que la continuidad de un gobierno en alianza con los pastores cristianos muy probablemente dejó ya de ser una opción. Además, hay que recordar que Rabindranath Salazar Solorio, dicen los enterados, continúa obsesionado con gobernar esas tierras y ahora desde Gobernación tiene más posibilidades de acercarse a cumplir sus sueños de poder.

Que al interior de la cuatroté les comienza a hacer ruido que el actual subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Cedric Iván Escalante Sauri, haya obtenido durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a través de su empresa Consultores y Constructores Escalante, contratos por más de 436 millones de pesos de obra pública para la propia SCT.

Así, avanzando este Gobierno y con la llegada de Jorge Arganis Díaz Leal al frente de la dependencia federal, comienzan a tomar fuerza los señalamientos de que alguien favorece a la firma Grupo Constructor Empresarial Taurus, nos aseguran cercana al subsecretario, misma que en junio pasado obtuvo el contrato número 2018-30-CF-A-125-W-00-2018 por un monto de 20 millones 99 mil 814.51 pesos, para el mantenimiento del camino Tlapacoyan- Plan de Arroyos, en Veracruz.

Asimismo, dentro del sector de la construcción llama la atención que Escalante Sauri informó en su declaración patrimonial de enero de 2019 no tener conflicto de interés, sin embargo, sus 24 años de trabajo en la SCT lo hicieron tener acceso a información privilegiada, así como tratar a diario a funcionarios y empresarios, situación que hoy podría aprovechar... o recordar.