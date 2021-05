A la sombra | Irma Eréndira Sandoval

Foto: Alejandro Oyervides

“No es transparencia de aparador”, salió a decir ayer Irma Eréndira Sandoval, la titular de la Secretaría de la Función Pública, muchos días después de que se cuestionó su permanencia en el cargo incluso frente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En compañía del canciller Marcelo Ebrad Casaubon, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que la transparencia es particularmente importante en tiempos de crisis. “Por eso la transparencia hoy es más importante que nunca, porque la información pública puede generar compromiso social, construir una sociedad más ética, y contribuir a forjar comunidades más justas y equitativas”. Si lo entienden tan bien, por qué no se ve reflejado en su actuar, nos preguntamos algunos. Y no solamente en la SFP.

***

Hablando de transparencia, nos aseguran que Layda Sansores San Román, candidata de Morena al gobierno de Campeche y ex alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, es propietaria de una casa de mil 300 metros cuadrados a la orilla del Golfo de México, en el mar de Campeche. La propiedad ubicada en San Lorenzo, cercana al Country Club, cuenta un muelle, una gran casa y al menos 600 metros de playa privada, por lo que el valor catastral del inmueble ronda los 50 millones de pesos.

***

Que la cuenta predial R5212 se encuentra registrada a su nombre ante las autoridades municipales y estatales con domicilio en Fraccionamiento San Lorenzo, número L-12. Este sitio está dado de alta como un predio rustico y terreno inexplotado. La escritura 399/2019 inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real Electrónico 541457, fue expedida por el Licenciado Abelardo Maldonado Rosado, el 27 de Julio de 2017, es decir, cuando era Senadora de la República.

***

La mansión de Sansores contrasta con su declaración 3de3, donde la candidata aseguró contar con 34 bienes inmuebles con valor de apenas 17.4 millones de pesos, el más caro con valor de 2.5 millones de pesos. Según el documento, su patrimonio está compuesto por 14 terrenos, 12 departamentos, cuatro casas, dos locales comerciales y dos bienes inmuebles bajo la categoría de “otros”. También reportó seis automóviles, joyas por 800 mil pesos y obras de arte por un millón de pesos. De no ser de la 4T, cualquiera diría que es millonaria.

***

Dicen los que saben que entre los dirigentes de los partidos políticos no cayó nada bien que las comisiones de Igualdad de Género y Prerrogativas del INE, de Lorenzo Córdova, impulsaran que el principio de paridad total alcance a los diputados de representación proporcional. Es decir, a la lista de legisladores que llegarán al Congreso dependiendo de los votos que obtenga cada instituto político en los comicios de junio próximo. Según nos comentan, la propuesta para que la medida se aplique a partir de este proceso electoral se quedó atorada en comisiones del instituto electoral, esto, luego de que los líderes partidistas acudieran con los consejeros varones para evitar su discusión en el pleno.

***

Que allá en Zacatecas tienen la mira puesta en Norma Julieta del Río Venegas, personaje que ligan a la ex gobernadora Amalia Garcia Medina (2004-2010) y con el grupo de Miguel Alonso Reyes, con el poder entre 2010 y 2016. Y la tienen en la mira presuntamente porque tiene información confidencial, desde el INAI, de muchos personajes que quieren seguir en la jugada y porque la ven cercana ahora a los Monreal. Le tienen mucho miedo y temen que use su poder contra ellos. ¿Será posible? Mientras sí, o mientras no, tiene las miradas puestas en su actuar.