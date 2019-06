A la sombra | Israel Zamora Guzmán

Foto: Alejandro Oyervides

“No me arrepiento. Fue un evento cultural y artístico, no religioso como se intentó tergiversar y sacar de contexto. No me arrepiento porque de no haberlo organizado, mucha gente que no tiene acceso a recintos como Bellas Artes, no podría haber presenciado un espectáculo como el que se realizó", comentó el senador por el PVEM, ISRAEL ZAMORA GUZMÁN, organizador de la fiesta del líder de la Iglesia de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, en el recinto de mármol.

María Novaro, la titular del Instituto Mexicano de Cinematografía, el famoso Imcine, dice que ha tenido reuniones con la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Irma Eréndira Sandoval, por el tema aquél de los viajes. Como usted recordará, El Sol de México reveló que ella fue regresada con todo y chivas desde Cannes, porque no leyó a tiempo el memorándum que lanzó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sí aquél documento que decía que todos los funcionarios debían pedirle permiso para salir de viaje.

Dijo que esto la afecta, pero así son las cosas ahora, tal vez por videoconferencia pueda hacer enlaces con representantes de festivales. “Los creadores estarán viajando con un compromiso social”, dijo. Los que no viajarán por el momento serán los funcionarios. “Tenemos que ver cómo nos ajustamos”. ¿Eso le quita presencia a la institución? “No es en el área del cine, es en todas las áreas”, dijo. “En este momento sí fue a rajatabla, me tocó a mí, me tocó en la cabeza, duro”.

El Sol de México la buscó antes de publicar una línea para que le explicara a sus lectores lo ocurrido en Cannes, que explicara por qué la regresaron y por qué se fue sin permiso. Ella nunca estuvo disponible, incluso, su vocera, Lucía Miranda, argumentó en más de una ocasión que estaba enferma, que le era imposible incluso tomar una llamada. Lo cierto es que de la noche a la mañana apareció en W Radio explicando que la regresaron del festival europeo, pero que era una cosa pequeña o insignificante, que todo marchaba de maravilla. Incluso le dio una entrevista a La Jornada y a Proceso. “Soy una persona sincera, no había estado en la función pública”, explicó ayer.

“No hay favoritismo, son instrucciones”, dijo cuando un reportero la cuestionó, porque en el mundo cultural, este episodio de ocultamiento de información se hizo escándalo. Dijo que le dio la información, atención y entrevista a los otros medios antes que a El Sol de México porque fue una instrucción de la Secretaría de Cultura, de Alejandra Fraustro. “Estoy intentando hacer las cosas bien”, aseguró, además de recalcar que los reporteros de este medio son una amenaza. Nuestros reporteros dicen que no, que las cosas no están saliendo muy bien.