A la sombra | Jaime Bonilla

“Obviamente a mí lo que me preocupaba más, y me sigue preocupando ahora más que nunca, es que los mismos médicos que tiene el Hospital General los tiene el Seguro Social y ahora estamos viendo que están cayendo como moscas, el problema del Seguro Social afectó a la salud del Estado, porque siento yo que no se han aplicado, y esa es la realidad”, dijo el gobernador de Baja California, JAIME BONILLA.

Dicen los que saben que el Gobierno de la Ciudad de México y Segalmex de Ignacio Ovalle están trabajando a todo vapor para que, desde esta misma semana, los capitalinos que se encuentran en el padrón de beneficiarios de Liconsa y Diconsa puedan acceder al programa emergente para el abasto de alimentos, anunciado ayer por la morenista Claudia Sheinbaum.

La estrategia contempla entregar vales para despensas entre la población más vulnerable, mismos que se podrán canjear en los pequeños comercios de cada alcaldía, así como en los diversos puntos de venta del organismo de seguridad alimentaria. Por cierto, aseguran que el inventario de los productos de la canasta básica está garantizado para los próximos tres meses.

Nos cuentan que, ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, las estrategias implementadas por los mandatarios estatales emanados del Partido Acción Nacional se han posicionado como las que más certeza dan a sus gobernados.

Por ejemplo, las medidas anunciadas por Mauricio Vila de Yucatán; Francisco Domínguez de Querétaro, y Carlos Joaquín González de Quintana Roo, en donde incluso se inició un programa para entregar despensas a domicilio para que las personas beneficiarias eviten salir de sus casas, les han valido para ganarse la confianza de los ciudadanos, esto según lo reportó la más reciente encuesta realizada por la firma especializada en opinión Massive Caller.

Trabajadores de Minera Cananea pidieron la comparecencia del senador Napoleón Gómez Urrutia ante las autoridades laborales, encabezadas por la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, para que el legislador devuelva 55 millones de dólares, que les quedó a deber como indemnización desde que la empresa fue privatizada.

Dicha suma es producto de la compra de 5 por ciento de las acciones de la empresa y se acordó que sería entregada a los mineros, pero los fondos se desviaron presuntamente a cuentas personales de Gómez Urrutia. Desde 2003, los mineros demandaron a Gómez Urrutia y el caso fue tomado incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en octubre de 2019, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, regresó el expediente al Doceavo Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Laboral, en donde se radica la denuncia.

Ante el congelamiento de la investigación, los afectados reanudaron movilizaciones ahora para pedir la intervención de la secretaria Alcalde para que el dinero por fin retorne a quienes pertenece.