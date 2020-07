A la sombra | Jaime Bonilla

Foto: Alejandro Oyervides





En el pronunciamiento colectivo en redes sociales que los gobernadores emanados de Morena realizaron para felicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador por el “éxito obtenido en su visita a los Estados Unidos”, destacó la ausencia del nombre de JAIME BONILLA VALDEZ entre los firmantes del documento expuesto en redes sociales. Los que saben dicen que el asunto no fue fortuito, pues el mandatario de Baja California no se encuentra en su mejor momento con el morenismo, no obstante, aseguran que la relación con el Ejecutivo federal se mantiene estrecha, de hermanos, y las felicitaciones en corto no faltarán.

***

Hablando de Bonilla, resulta que el director del Grupo Inmobiliario Aries, Jorge Ojeda García, le entregó al gobernador un cheque simbólico por más de 40 millones de pesos, luego de que tras una auditoría se detectó que no pagan conexión al drenaje sanitario en el fraccionamiento Punta Azul, en Playas de Rosarito.

***

En una de esas, nos cuentan, debería darle la fórmula al gobernador de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores, para que las playas de Acapulco no reciban los desechos humanos de todo el puerto con total impunidad. Ya sabemos, puede que en este momento ya estén redactando una carta a la sombra en donde afirmen sus expertos en comunicación que no es su responsabilidad.

***

Por cierto, el gobierno del estado de Baja California Sur, de Carlos Mendoza Davis, dio el banderazo de salida a una de las obras millonarias que continuarán cambiando el rostro de varias comunidades y evitando conflictos a ras de arena, se trata de la licitación que se soltó esta semana la comisión estatal del agua para la construcción de una planta desalinizadora en la localidad de Isla Natividad, en el municipio de Mulegé.

***

Y que luego de que la diputada federal Nayeli Salvatori fuera criticada en redes sociales por realizar un video de Tik Tok en la Cámara de Diputados, la respuesta de la legisladora del PES fue una propuesta para reformar el Código Penal con la que se castigue a quienes elaboren o modifiquen imágenes y videos de una persona sin su consentimiento.

***

Lo anterior fue visto como una venganza por los denominados memes de los que fue sujeta tras emular disparos en el salón de Plenos, por lo que varias voces le recordaron que, antes de querer sancionar a los internautas de las benditas redes sociales, ella debería ser reprendida por violentar el Código de Ética vigente en el Congreso en el que se señala como obligatorio el correcto uso de los espacios de trabajo. Aunque quien sabe, en una de esas muchos personajes de la cuatroté la apoyan, es una buena idea para evitar seguir pagando golpes en Twitter y Facebook contra los que los critican. Y evitar hasta investigaciones por alimentar el odio en las redes.