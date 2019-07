A la sombra | Jaime Bonilla Valadez

Foto: Alejandro Bonilla

“Voy a aceptar y voy a acatar la decisión de la Suprema Corte, porque yo soy muy respetuoso de las instituciones”, dijo JAIME BONILLA, gobernador electo de Baja California, en entrevista con JOSÉ CÁRDENAS ayer por la noche, en medio de la polémica que se generó por el apoyo que recibió para quedarse no dos años, sino cinco, con el poder. “Yo voy a acatar lo que diga la Suprema Corte de Justicia”. Por algún motivo, por alguna razón, nadie le cree. ¿Estará consciente de ello? Dice que la gente no votó por un cambio de dos años, que eso es mentira, votaron para sacar al PAN. Y que tiene encuestas. “Lo que pasa hermano, es que no quieren reconocer que no son aceptados en Baja California”, justificó

***

“No queremos que se vaya. No es como otros casos en donde sí nos gustaría”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer, aprovechando una pregunta en la mañanera para atajar el reciente fuego amigo que recibió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien calificó como trabajadora, con convicciones y dijo estar muy contento con su trabajo. Con esa generosidad hacia Sánchez Cordero, el Presidente de la República manda un mensaje claro a los detractores de doña Olga a bajarle en su golpeteo hacia la ministra en retiro.

***

El Presidente dijo que los rumores sobre una supuesta próxima dimisión de Sánchez Cordero tienen origen en los adversarios que están desconcertados, molestos. “No sé por qué, si llevamos años actuando de la misma manera, ni modo que llegamos aquí y cambiamos”, señaló López Obrador.

***

Lo cierto también es que los afanes dictatoriales y reeleccionistas siguen asomándose en algunos representantes del Movimiento de Regeneración Nacional, como en el caso del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado de Hidalgo, Ricardo Baptista González, quien empuja una Reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para permanecer en su encargo durante los tres años de duración de la actual legislatura. Una especie de Bonillazo, a otro nivel.

***

El problema en este caso es que, el también coordinador de los diputados morenistas, no cuenta ni con el apoyo de sus compañeros legisladores, quienes lo acusan de generar una ruptura en la bancada por operar únicamente las iniciativas provenientes de la controvertida Universidad Autónoma de Hidalgo, ésta una institución cuestionada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ante presuntos casos de lavado de dinero relacionado con el huachicol.

***

Parece que los empresarios de publicidad exterior se pondrán finalmente de acuerdo con el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum para regularizar los anuncios espectaculares en la Ciudad de México. Por ello, se impulsará de manera conjunta una reforma a la actual Ley de Publicidad Exterior, misma que principalmente obligará a los industriales a presentar estudios estructurales para la expedición de licencias, contemplará la actualización del padrón de anuncios y oficializará el programa de la reubicación de estructuras ubicadas en azoteas hacia espacios que no representen un riesgo para la población capitalina.