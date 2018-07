A la sombra | Jaime Hernández

Es muy sencillo, los de Jaime Hernández deben explicarle sin pretextos a los mexicanos qué dependencias y estados deben y desde cuándo. El consumo de la energía eléctrica, usted lo sabe bien querido lector, es un dolor de cabeza en nuestras finanzas. Y si no pagamos, no la cortan. Y si no hay luz, hay problemas.

¿Por qué no conocer quiénes deben del gobierno? ¿Desde cuándo? ¿Por qué a ellos no se las han cortado? Ahora vamos a preguntar: ¿también les regalan gasolina y agua?

***

“Sabemos, porque la información es pública, que no son pocos o quizás son muchísimos los municipios y las dependencias estatales y federales, incluidos fideicomisos de organismos que tienen eventualmente, o han tenido, o suelen tener una situación de especial morosidad o demora, en los pagos de los suministros por energía eléctrica”, dijo a la sombra de esta petición de transparencia el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas.

“Si con el sector privado, sea empresarial y hasta incluso en los domicilios de todos los mexicanos, estas empresas –y no es la excepción-, la propia Comisión efectúa cortes inmediatos cuando se deja de efectuar el pago, es evidente que es de interés público notorio y trascendente que se sepa qué tolerancia se tiene respecto de las instituciones públicas o qué condiciones pactadas que pudiera la Ley aceptar o reconocer, existen para que esta morosidad se pueda justificar”.

***

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le respondió inmediatamente a las quejas de algunos empresarios registradas a la sombra de la reunión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que encabeza Juan Pablo Castañón, con Andrés Manuel López Obrador, el miércoles de la semana pasada. Acusaron de recibido.

***

Nos recuerdan nuestros amigos de la SCT que en lo que va de la administración federal se han celebrado más de 15 mil procedimientos de licitación y suscrito contratos con más de cinco mil empresas con un monto superior a 700 mil millones de pesos, y sólo se ha presentado una inconformidad en una de las licitaciones realizadas por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, la cual fue atendida y desechada por improcedente por la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Arely Gómez.

***

Todo eso nos lo cuentan a la sombra de unas declaraciones que registramos. Nos dicen que lo dicho por algunos empresarios carece de fundamento, pues en la SCT no existen actos de corrupción, falta de transparencia o incumpliento.

Los empresarios nos dicen que prefieren guardar silencio.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que encabeza JAIME HERNÁNDEZ, dará mucho de qué hablar en los próximos días. Resulta que el argumento que presentó, argumentando que si hacía transparente cierta información se desestabilizará la economía del país, no se lo compraron los del INAI. ¿De qué estamos hablando?

De que la CFE debe transparentar las deudas de las dependencias públicas, entidades públicas, fideicomisos y organismos públicos que tienen recibo vencido.