A la sombra | Jaime José Serra Puche

En este Mundial quien realizó una hazaña al transportar a unos 170 aficionados a Moscú fue la agencia de viajes Mundomex, de Luis Quintero, ya que contrató a la empresa World Wide Charters, pero ésta canceló los vuelos que debieron salir el jueves de Toluca y la aerolínea nunca respondió. Eso se traduce en que dejó a los pasajeros esperando subirse a un avión y tardaron hasta un día en involucrarse en una aventura incómoda para llegar a Rusia.

Mundomex actuó rápido y voló a los aficionados el sábado, para que llegaran a escasas cuatro horas de que empezara el México-Alemania. Se sabe que la chartera no sólo quedó mal en México, sino que hizo lo mismo en Perú, Costa Rica y Argentina. Al menos alguien sacó la casta.

Hablamos con los clientes de Citibanamex. Resulta que estaban molestos, pero ya no, por la rápida respuesta del grupo financiero ante los problemas de Mundomex. De entrada, los invitaron a ver la obra de Los Miserables para suavizar la molestia. Además, Mundomex les bonificará 500 dólares por la noche no utilizada y les va a otorgar un tour y una cena en Moscú. Citibanamex, nos cuentan, hasta les depositó 100 mil pesos a los afectados. Y todos contentos, más con el triunfo de México ante Alemania.

Hablando de política, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), organismo que agrupa a las 50 empresas más poderosas de este país, aclaró ayer que es un organismo apartidista que escucha y dialoga con las distintas fuerzas políticas para promover un modelo de país democrático, incluyente, con instituciones sólidas, con economía de mercado y abierto al mundo. Esto luego de que algunos columnistas comenzaron a especular que algunos de sus miembros tienen una campaña contra Andrés Manuel López Obrador y dan su apoyo a Ricardo Anaya. Algo que, por cierto, para ellos suena a broma.

No queremos preocuparlo, pero The Times de Londres publicó este lunes una nota en donde recuerda que las empresas como Facebook y Google no han logrado quitar amenazas de Isis de sus plataformas, y entre esos mensajes de ataque y odio están propuestas para atacar durante el Mundial. El diario británico pone una foto del Caramelo, un aficionado mexicano en Rusia, para ilustrar la amenaza de ataque, luego de que el fin de semana un taxista atropelló a algunos paisanos en una acera, alegando que se quedó dormido. Las especulaciones de la prensa europea acá no nos preocupan. ¿Deberíamos estar en alerta?

JAIME JOSÉ SERRA PUCHE fue la noticia ayer, después de muchos años lejos de los reflectores. Resulta que el egresado de la UNAM y Yale sale del anonimato, al que se sometió después de ser titular de la Secretaría de Hacienda con ERNESTO ZEDILLO, solamente 28 días. El presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, LUIS ROBLES MIAJA, anunció su jubilación tras 25 años en el grupo financiero. “Este retiro será efectivo al último día del mes de septiembre de 2018. En su lugar y tras la aprobación de los órganos corporativos correspondientes será designado el doctor JAIME SERRA PUCHE, actual consejero del Banco, para que asuma la presidencia del mismo”. Ya estaba escrito.