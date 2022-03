A la sombra | Jaime Rodríguez “El Bronco”

Desde 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, recibió una denuncia en contra del hoy detenido exgobernador Jaime Rodríguez “El Bronco” por presunto desvío y triangulación de recursos públicos. En ese entonces, la oficina que llevaba Santiago Nieto dio vista del documento presentado por el Movimiento Ciudadano, mismo que incluía más de cien facturas de empresas fachada que habrían permitido desviar alrededor de 25 millones de pesos del erario.

A la sombra…

“México tiene, yo creo, enormes ventajas para ser un actor global, con una presencia importante. Somos probablemente el país con más pertenencias, en el siguiente sentido: geográficamente y por integración económica somos norteamericanos. Y no se entiende Norteamérica, los mercados, su prosperidad, si México no es parte de esa ecuación. México comercia más con Europa, que lo que cualquier estado de Estados Unidos y cualquier país europeo comercia con Estados Unidos. Solamente la relación de México con Texas es más grande que la relación de México con Alemania. Tenemos además mucho para dónde crecer y para dónde hacernos, pero somos centroamericanos, nos definimos como latinoamericanos, somos parte del Caribe y compartimos un recurso turístico bien importante. Somos parte de la Cuenca de Asia-Pacífico, y estamos vinculados con el dinamismo de esa región”, con esas palabras reapareció en público José Antonio Meade ayer, durante El Gran Bajío Day en el edificio de HSBC en la Ciudad de México. Suena como a esos discursos que al gobierno de López Obrador no le gusta escuchar, y menos de boca del ahora Director Independiente no Ejecutivo de HSBC Holdings, antes candidato presidencial.

***

“Lo vuelvo a decir, no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz; no van a aumentar en México a pesar de la nueva crisis provocada por la invasión y la guerra en Ucrania. Entonces, vamos a seguir manteniendo esos precios, y por eso la reunión con los gerentes de las seis refinerías, con el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y con Rocío Nahle, la secretaria de Energía”, aseguró ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo que parece no saber el mandatario es que Nahle y Oropeza viven en constante conflicto y ambos quieren colgarse una medalla que probablemente no esté a su alcance. Los observadores siguen preguntándose cómo harán para cumplir con tanta promesa.

***

Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral (INE), aclara a la Sombra que el consejero Ciro Murayama no fue a Colombia en Misión de Observación Internacional. “Asimismo, la visita de las consejeras (Adriana Favela y Claudia Zavala) no significó una erogación de recursos económicos por parte del Instituto Nacional Electoral”, asegura ante lo aquí informado.

***

Después de dos años de pandemia, el “Carnaval de Xochimilco 2022” se volverá a llevar a cabo en la alcaldía que gobierna José Carlos Acosta. La fiesta se efectuará del 18 al 20 de marzo con diversas actividades familiares, danzantes, desfile de comparsas y la participación de más de dos mil chinelos que realizarán la emblemática danza que ha sido adoptada por los habitantes de esa demarcación para abanderar las celebraciones más representativas. Algunos esperan que no se haga otro escándalo con ajolotes ni que se use fauna para ganar puntos en política.