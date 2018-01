Desde las gradas, el pleito que armó el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, cada día se pone más candente. Lo cierto es que la Secretaría de Hacienda, de José Antonio González Anaya, no ha logrado convencer a la opinión pública ante cada acusación que se lanza contra el gobierno.

Durante una reunión, Corral pidió hacer patente el apoyo a la exigencia del gobierno del estado al que, acusó, buscan amedrentar financieramente para detener la investigación de corrupción en el estado.

El mandatario estatal fue más allá, al decir que el presidente Enrique Peña Nieto falta a la verdad cuando dice que los ha apoyado. Eso encendió las alertas de todo el gabinete, irritó, e hizo que saliera nuevamente la SHCP a decir que rechazan las interpretaciones sesgadas que pretenden confundir a la población sobre un tema que es exclusivamente técnico, jurídico y financiero. Y desde las sombras, la población confirma que estamos muy confundidos.

“Javier Corral está atendiendo las instrucciones de su jefe Ricardo Anaya”, respondió por su parte Enrique Ochoa Reza, presidente del CEN del PRI. “Lo que hace Corral es obedecer las instrucciones de su jefe Ricardo Anaya. Bien haría Corral en concentrarse en resolver los problemas de inseguridad que tiene su estado”.

Andrés Manuel López Obrador está peor que nini, dijo ayer el precandidato del PRI, José Antonio Meade. Explicó que está peor que nini porque además de que le tomó 14 años terminar su carrera y lleva 12 sin trabajar, confronta y divide a la nación.

Hablando de AMLO, Duncan Wood, director del Mexico Institute del Woodrow Wilson Center, con sede en Washington DC, recuerda que el siguiente gobierno determinará si la relación con Estados Unidos es de cooperación y amistosa, o no. La de 2018, escribe en The National Interest, es la más importante para EU. Lo que le preocupa, es que a los estadounidenses parece no importarles. Wood agrega que López Obrador sigue siendo un enigma, un populista radical que pondrá de cabeza el orden político.