A la sombra | Javier Jiménez Espriú

Foto: Alejandro Oyervides





Nos cuentan que dentro de la cuatroté cayó muy mal el tuit en el que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, lamentó el fallecimiento de un trabajador de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano por causa de una “neumonía atípica”, mismo que, en pocos minutos, prendió también las redes sociales. En donde más malestar causó el mensaje fue, por supuesto, en la Secretaría de Salud, donde desde el inicio de la pandemia se han esforzado por eliminar el rumor de que algunos casos complicados de Covid-19 se diagnostican como neumonía. Vaya, en la dependencia que lidera Hugo López-Ga... perdón, Jorge Alcocer, no faltó el que exclamó un “no me ayudes, compadre”.

***

“Y además no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes, antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente; ahora ya no, ahora el gobierno representa a todos, hay una separación entre poder económico y poder político”, respondió ayer molesto durante la mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

***

El mandatario mexicano se enojó cuando le preguntaron por un programa de créditos por hasta 12 mil millones de dólares para 30 mil pequeñas empresas, que este fin de semana anunció el BID, que encabeza en México Tomás Bermúdez, y el Consejo Mexicano de Negocios, de Antonio del Valle. “Entonces, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y qué?, ¿nosotros estamos aquí de floreros, de adorno?”. A partir de la pregunta, las respuestas, burlas y los memes incendiaron las redes sociales.

***

Aunque ayer reveló que está enferma desde hace una semana al menos por culpa del coronavirus, Irma Eréndira Sandoval y la Función Pública sumarán en estos días una nueva pista a las siete auditorías abiertas a la Conade, de Ana Gabriela Guevara, donde se han detectado irregularidades por más de 50 millones de pesos. Resulta que la atleta de Sonora adjudicó de forma directa un contrato por unos 16 millones de pesos para Suministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores, a la empresa Serel, parte del Corporativo Kosmos, de Jorge y Elías Landsmanas Dymensztejn.

***

En Yucatán, que gobierna Mauricio Vila, parece que, entre el desastre que dejará la pandemia, habrá por ahí algo positivo. Y es que, por primera vez en un estado en donde los compradores suelen tenerle desconfianza a las plataformas digitales, los comerciantes tienen durante la cuarentena la necesidad de migrar al mundo virtual y, por tanto, también al sector formal.

***

De ahí que los jóvenes empresarios de la Cámara de Comercio local iniciaron una campaña para brindar orientación a los negocios que requieran aprender sobre mecanismos de venta, cadenas productivas y suministro de insumos, esto para llevar a los desconfiados usuarios sus productos y servicios en un ambiente de sana distancia.