A la sombra | Javier May Rodríguez

Hoy comienza la veda electoral para todos los actores políticos, con el inicio de las campañas electorales. Las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador se verán acotadas a no difundir logros sino información, lo que sin duda será todo un reto para la usual narrativa del mandatario.

Y ante las suspicacias por la actuación que guardarán los servidores de la Nación, la Secretaría del Bienestar, que encabeza Javier May, ya difundió su Programa de Blindaje Electoral 2021 según el cual prevé, entre otras acciones, la suspensión de la propaganda gubernamental, y se prohíbe la entrega de apoyos calendarizados dentro de la semana correspondiente al cierre de campañas y jornada electoral; la realización de altas, bajas y cambios en padrones de derechohabientes; la entrega o inauguración de obras en este lapso, y la celebración de actos masivos con derechohabientes de programas sociales”. La fiscalización ciudadana será importante.

**

Televisa, de Emilio Azcárraga, reclutó para su filial de televisión por cable a el ex secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, hombre sin duda de experiencia en el tema de los negocios. Es de ese tipo de contrataciones de las que en general no le gustan al Presidente de la República, que piensa que la migración de ex funcionarios a la IP equivale a traicionar a la patria.

Seguramente en este caso el mandatario no hará grandes olas, porque la televisora no está en su lista de enemigos, pero de paso sirve para recordarle a todo el actual gabinete que al terminar su labor no podrán trabajar en prácticamente nada que sea de su experiencia durante los siguientes 10 años, por obra de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas.

**

El encargado de la emergencia sanitaria en España, Fernando Simón, ha dicho en entrevista de la televisión de su país, que tener un promedio de 190 muertes al día por coronavirus es inaceptable, toda vez que equivale a que un avión choque todos los días y mueran todos sus pasajeros. En México, tuvimos exactamente el reporte de 190 muertos el sábado pasado, pero es nuestro día más leve de fallecimientos, ya que el promedio nacional siempre es mayor a 700 decesos diarios. ¿Qué dirá ese experto de nuestro manejo sanitario doméstico?

Por cierto que desde hoy los hospitales privados del país otorgarán una semana de relativo descanso a su personal, en espera de la tercera ola de contagios por culpa de los vacacionistas de Semana Santa, cuyos síntomas calculan aparecerán en dos semanas. Las imágenes de balnearios y lugares turísticos abarrotados y sin respetar las reglas de la sana distancia hacen prever lo peor, no sólo para ellos, sino sobre todo para sus familiares de mayor edad y con enfermedades precedentes, víctimas indirectas de aquellos que decidieron que era buena idea relajar los cuidados.

**

Dicen los que saben que no gustó a los mandamases del futbol mexicano, entre ellos la Federación Mexicana de Futbol, que preside Mikel Arriola, y mucho menos a los clubes, que el viernes pasado se volviera a decretar semáforo sanitario naranja en la CdMx, de Claudia Sheinbaum, pues esperaban con ansia el amarillo, que les permitirá admitir público parcial en sus gradas.

Ayer terminó la jornada 13 de 17 en total que tiene el torneo y el negocio se sigue viendo muy afectado. Buscarán que se puedan abrir los estadios durante la Liguilla, pues equipos capitalinos como el América y el Cruz Azul son fuertes contendientes al título.