A la sombra | Javier May Rodríguez

Dicen los que saben que el Tren Maya ya se convirtió en un problema que todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe resolver, iniciando por los costos, pues el presupuesto inicial eran unos 35 mil millones de pesos, luego 120 mil millones de pesos, y hasta ahora van 300 mil millones de pesos en sus cálculos y siguen sumándose las deudas de este macroproyecto del tabasqueño. Que el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, tuvo problemas para destacar algo de esta nueva obra ayer durante la mañanera, simplemente se limitó a asegurar que su compromiso es inaugurar el Tren Maya en diciembre del 2023.





A la sombra…





Nos dicen los enterados que el Presidente discutió ayer cómo quitarle responsabilidades al Fonatur alrededor del Tren Maya, pues ya se dieron cuenta que las advertencias de Rogelio Jiménez Pons se están materializando. Ven muy difícil inaugurar la obra en el 2023 y lo peor, no saben cómo van a pagar a tiempo todo lo que han contratado. Que el plan “A” es comisionar a analistas del Fondo, de bajo perfil y fácilmente descartables, para que hagan la transferencia de los activos, las deudas y las demandas a los estados. Pero que nadie en el jurídico quiere echarse ese trompo a la uña, para que nos entienda López Obrador. Que ya le avisaron a los gobernadores por dónde viene el golpe.

***

Hablando de cosas malas que parecen buenas para algunos. Que otra vez el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó veneno desde la mañanera como no queriendo, nuevamente contra Lorenzo Córdova, todavía el hombre fuerte del Instituto Nacional Electoral: “Él es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo, hay otros peores”. Dijo más sobre el hijo de Arnaldo Córdova.

***

“Yo lo lamento mucho, porque conocí a su papá, fuimos amigos, compañeros. Un hombre excepcional y extraordinario. Pero así suele pasar, ¿no?, a veces con los hijos, con los nietos, acuérdense del hijo de Morelos, y así muchos otros casos, ¿no? Él no tiene ideales, no tiene principios y también demuestra que no los grados, los títulos son sinónimo de cultura, porque él está creo que doctorado, y es un racista como muchos otros”, lanzó el mandatario, no ocultando su malestar por las declaraciones de Lorenzo.

***

La reciente confesión del abogado Édgar Ulises Báez, respecto a que sí tomó partes de la tesis de Yasmín Esquivel Mossa, se suma a la declaración de la asesora Martha Rodríguez Ortiz, en la que confirmó haber compartido el proyecto inicialmente elaborado por la hoy ministra.

***

Así, el escenario va apuntando a que la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la autora original del texto sobre el sindicalismo para los trabajadores de confianza, mismo que habría sido parcialmente reproducido al menos unas cuatro veces más.

***

Una vez que los senadores concreten los tres nombramientos pendientes en la Cofece, el paso inmediato para ese organismo será la designación de su consejero presidente. Por tanto, entre los integrantes de la bancada morenista en el Senado el asunto es tema prioritario, pues, nos aseguran, quieren evitar que alguno de los consejeros en funciones llegue a encabezar la comisión, por considerarlos contrarios a las prioridades de la 4T.

***

Peor aún, aquellos han emprendido batallas legales contra algunos miembros del movimiento cuartotransformista. De ahí que, se comenta, muy posiblemente la nueva dirigencia será para alguno de los futuros integrantes del pleno, propuestos éstos por el presidente López Obrador.