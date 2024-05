A la sombra / Javier Milei

Ni Ana Botín, de Banco Santander; ni Álvarez Pallete, de Telefónica, ni Marta Ortega, de Inditex, acudieron al encuentro con Javier Milei el sábado en la Embajada Argentina en Madrid, en realidad, las empresas españolas con intereses en América Latina mandaron a puros segundones a la foto, y apareció uno que otro colado queriendo hacer relaciones públicas a la sombra del argentino. Sin embargo, las empresas se desmarcaron de inmediato de las declaraciones de Milei, el héroe del acto de Vox del domingo en el Palacio de Vistalegre.

A la sombra…

Resulta, como usted lector informado ya debe saber, que el argentino dijo en su discurso el domingo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, era “calaña”, y su esposa, Begoña Gómez, una “corrupta”. Nos cuentan que los argentinos que iban en busca de negocios a ese encuentro le aplaudieron a su líder en privado —incluso uno que tiene negocios agonizantes en México y que estaba muy molesto porque en la foto oficial lo pusieron hasta un extremo, porque no lo querían en la imagen, cuando él jura a los incautos mexicanos que está muy cercano a su paisano—, pero las empresas españolas se desmarcaron a través de comunicados y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que preside Antonio Garanmendi. Los sorprendió en un acto político, cuando ellos lo que argumentan es que fue totalmente ajeno al encuentro empresarial del sábado.

***

Cabe mencionar que, mientras el acto empresarial en Madrid fue un fracaso y para algunos una vergüenza, el acto Europa Viva 2024 que organizó Vox, de Santiago Abascal, estuvo repleto de viernes a domingo, más de once mil personas cada día congregadas en la antigua plaza de toros del barrio de Carabanchel. A ratos con música de los Hombres G de fondo, por videoconferencia o presencialmente, estuvieron juntos los líderes de la ultraderecha europea, como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, y Marine Le Pen, la francesa que intenta gobernar su país. Nadie de México en el programa oficial.

***

Después de la Ciudad de México, Yucatán tuvo el contingente más grande en la marcha de la llamada “marea rosa” este fin de semana. Alrededor de 10 mil personas se concentraron en el monumento a La Patria para manifestar su respaldo a la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, y en el caso del sureste, al candidato a la gubernatura, Renán Barrera Concha; asimismo, a la aspirante a la alcaldía de Mérida por parte de la alianza PAN, PRI y Nueva Alianza, Cecilia Patrón.

***

Los panistas Agustín Dorantes y Lupita Murguía, candidatos al Senado por Querétaro, andan un poco perdidos, pues en la capital del país se están realizando llamadas telefónicas para promover el voto en favor de esa fórmula. Además, en las mencionadas comunicaciones se pide el sufragio por la abanderada presidencial del frente Xóchitl Gálvez; esto antes de preguntar si el receptor en la CDMX conoce y está “de acuerdo” con los citados aspirantes queretanos.

***

Los enterados cuentan que algo olía mal cuando se anunció que el tabasqueño Adán Augusto López iría a Morelos a reforzar la candidatura de Margarita González. Se leyó como que el operador estrella del presidente López Obrador ya no colaboraría en la campaña de Claudia Sheinbaum y fue enviado a la entidad que apenas representa el 2.5% del padrón. Que lo bajaron de la grande y lo pusieron en donde no había nada que perder, y menos conseguir hacer un escándalo mayor a los del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.

***

Que el tiempo ha puesto todo en su lugar, la ex funcionaria de Cuauhtémoc ha tenido una campaña desangelada, se ha visto más a Gerardo Fernández Noroña por allá, que al ex secretario de Gobernación. La abanderada obradorista tiene pocos eventos y su equipo decidió no llevarla al segundo debate, lo que suena irónico. Morena local es un desastre, su líder estatal se la vive en juzgados con graves acusaciones de violencia familiar, mientras que al paisano de AMLO se le responsabiliza de la guerra sucia.