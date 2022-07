A la sombra | Javier Pato Ávila

“Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra?”, le respondió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al sacerdote jesuita Javier Pato Ávila. “¿Por qué no actuaron, cuando Calderón, de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el ‘mátalos en caliente’, cuando se decía a los altos mandos del Ejército: ‘Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos’? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. La verdad”.

Los enterados han comentado en las últimas semanas que entre los políticos estadounidenses hay otro tema que les preocupa al hablar de narcos mexicanos: la pesca. Desde que ha salido a la superficie que los narcotraficantes obligan a los pescadores a vender sus capturas a precios inferiores a los del mercado, han puesto a equipos a investigar estas prácticas del crimen organizado.

La toma sistemática de la pesca legal e ilegal se centra por el momento en Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, pero ya se está extendiendo a Yucatán y Tamaulipas. Esto, nos cuentan, afecta a todo el comercio y debería poner los ojos de las autoridades locales en el dinero que fluye alrededor de los proveedores y algunos restaurantes de moda.

Les reportan en el Congreso de Estados Unidos que Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación están compitiendo para dominar la pesca deportiva y las industrias de producción de mariscos en la costa este y oeste de México.

Los investigadores del Brookings, como Vanda Felbab-Brown, advierten que la monopolización de la pesca se está produciendo en especies de alto valor como el abulón, la almeja, la langosta y la totoaba, que luego los cárteles venden a China, así como a los mercados de Estados Unidos y restaurantes mexicanos que atienden a turistas extranjeros.

Parece que el escándalo millonario de los Zaga continuará. Un juez federal reiteró ayer la orden de aprehensión girada en contra de Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) les imputa un presunto fraude de más de cinco mil millones de pesos cometidos en perjuicio del Infonavit.

Dicen los que saben que la probablemente fue la defensa de los Zaga, el despacho Amerena Abogados, quienes filtraron una tarjeta informativa hace unos días en la que se asegura que ya no son imputados en la investigación que inició en 2019 por un supuesto pago ilegal de una indemnización por terminación anticipada de contrato, por lo que ponía en entredicho la acusación por delincuencia organizada y lavado, y sugería que permitiría a los perseguidos salir de las sombras.

Resulta interesante que la dependencia que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero sale a aclarar las versiones que circulan y reitera de paso las órdenes de aprehensión en contra de dichas personas. Hay que recordar que por este mismo caso actualmente Teófilo Zaga, hermano de Rafael, se encuentra en prisión. Y que otros miembros de la familia están muy bien ubicados ya.