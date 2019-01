A la sombra | Jenaro Villamil

Foto: Alejandro Oyervides

No se asuste, pero el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que encabezará JENARO VILLAMIL por órdenes de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el presidente de México, anda promoviendo en su cuenta de Twitter que la gente lea La Jornada, el periódico que encabeza CARMEN LIRA. La columnista de El Universal, IRENE LEVY, preguntó: “@jenarovillamil nada tengo en contra de La Jornada pero, qué tiene que hacer el @SPRMexico promocionando su app?”. El analista de Televisa, JAVIER TEJADO, agregó: “El Medio de Comunicacion del Estado Mexicano convertido en agencia de publicidad de Medios Privados".

***

Don Julio Millán, uno de los empresarios más influyentes de este país, dice que uno de los peores errores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es haber cancelado el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que, dicen los que saben, llevaba y no defendió por misteriosas razones Federico Patiño. Eso lo han dicho muchos de los tomadores de decisiones de este país, lo que llama la atención del mensaje de este discreto millonario es que asegura que todos los mexicanos van a pagar tres mil 290 pesos a fondo perdido por cancelarlo. Dijo en el Club de Industriales esta semana que no está claro cómo es que el gobierno saldrá del problema con los inversionistas que ya apostaron por México y el NAIM. Esa neblina puede ser tóxica para las inversiones futuras.

***

El largo historial de irregularidades que acumula en su haber Grupo Protexa, de Humberto Lobo, parece no importar a los principales rostros de la nueva administración, ya que una de las filiales de esta empresa obtendría de Pemex, de Octavio Romero, un contrato por casi 500 millones de dólares para encargarse de la ingeniería, procura y construcción de unidades marítimas en la Sonda Campeche, en el Golfo de México. Tal sorpresa está fundada en que, de los cuatro grupos de empresas invitados a participar en la licitación restringida PEP-IR-O-GCSEYP- 85-69189-O085180171, tres ya quedaron descartados por Pemex.

***

Parece que Margarita Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le tiene miedo al nuevo gobierno. Al menos eso es lo que dejó en claro cuando le preguntaron en corto qué favor le hicieron a Andrés Manuel López Obrador. Resulta, recordará usted querido lector, que esta semana el presidente de México lanzó un acertijo. “Acaba de resolver la Suprema Corte algo que nos pareció justo, hace poco, estaba pidiendo al gobierno una empresa una devolución del IVA de miles de millones de pesos, imagínense si la Corte resuelve que se le pagara a esa empresa la devolución del IVA, estamos hablando de muchísimo dinero, un desfalco”, soltó el de Tabasco en su conferencia mañanera ante los despistados que lo escuchaban. ¿Eso qué?

***

Bueno, resulta que López Obrador le dio más pistas a los reporteros que estaban presentes y medio dormidos. “Afortunadamente, aunque hubo ministros que votaron porque se les devolviera el dinero, ya fue una buena señal de la Suprema Corte. Y todas estas cosas yo las voy a estar comentando, no les voy a dar todos los detalles, porque si no ya no van a tener ustedes trabajo”, remató el mandatario casi burlándose de los “periodistas” que lo escuchaban y no entendían. Les dio la nota y no insistieron. Margarita Luna Ramos, de la SCJN, escuchó la pregunta: ¿Cuál empresa sufrió el golpe del nuevo gobierno? Una de las mujeres mexicanas más poderosas dijo que no podía decir quién ni quiénes. “Pregúntenle al Presidente”, dijo antes de irse corriendo.

***

La embotelladora más importante de Latinoamérica de Coca-Cola cambiará de presidente de Consejo de Administración en abril próximo, será Jorge Humberto Santos Reyna quien sustituye a Manuel Barragán Morales, con la encomienda de continuar la consolidación de la empresa como una de las más atractivas alternativas de inversión, líder en la industria de bebidas y alimentos, así como seguir siendo referencia internacional de buenas prácticas.