A la sombra | Jenaro Villamil

Foto: Alejandro Oyervides

“Yo, la verdad, no controlo ni a mis gatas, entonces ¿cómo voy a poder controlar la comunicación?”, dijo JENARO VILLAMIL RODRÍGUEZ, propuesto como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. “El afán de control a estas alturas no tiene ningún sentido”, aseveró, al considerar que el intento de controlar la comunicación en estos momentos de multiplataformas “va a ser bastante fallido”. Muchos aseguran que tiene toda la razón, hablamos de 2019.

***

Mucha preocupación se percibe en la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que encabeza Enrique Graue, al menos entre los que hablan de política. Esto luego de las iniciativas de reformas educativa y a la Ley de Ciencia y Tecnología. Durante el Consejo Universitario de este martes, los académicos mostraron su descontento porque no se ha corregido la omisión a la autonomía universitaria en la iniciativa de reforma educativa, pero también por la nueva Ley de Ciencia y Tecnología ya que ven un intento de centralización de los fondos de investigación, dejando de lado a las universidades en este tema tan importante. Importante, pero que parece no trascender más allá de Ciudad Universitaria, una lástima que su equipo de comunicación sea muy limitado.

***

No ha quedado claro que las contrataciones por Adjudicación Directa están limitadas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, o al menos eso da a notar la Secretaría de Cultura, al mando de Alejandra Fraustro, que contrató a la firma Gerlim para llevar a cabo la limpieza de sus instalaciones, en lo que parece ser un acto de favoritismo. Así, la firma se quedará con un contrato por 3.4 millones de pesos mensuales de aquí a fin de año. Y entonces ¿quién vela porque los recursos del pueblo sean utilizados de forma transparente y con ejercicio de libre competencia? Lo cierto es que este acto va en contra del discurso de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, quien sin duda deberá de poner lupa en dicha adjudicación.

***

El exsecretario de Energía, Jesús Reyes Heroles, anduvo muy activo ayer en medios. Dicen los que saben que trató de hacerle frente a los planteamientos de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Reyes Heroles, nos cuentan, se sentía hasta este lunes intocable, y pues no. En un largo comunicado que llegó a esta redacción, dice: “Es grave que un funcionario público de alta responsabilidad incurra en falsedad, causando daño moral al difamado, lo que está penado por la Ley. Me reservo el derecho a presentar la demanda civil correspondiente”. Sopas, dice que lo difamó. Y claramente se nota, por la carta que liberó contra todos los medios, que le dolió la mención. Señor Reyes Heroles, debe entender que somos los mensajeros, no nos culpe. Lo cierto es que lo dejaron mal parado.