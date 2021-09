A la sombra | Jesús Ramírez

Dicen los que saben que algunos familiarizados con los pasillos y floreros del Palacio criticaban a Jesús Ramírez, el vocero de Andrés Manuel López Obrador y su 4T, pues al final el fuego amigo de Julio Scherer le echó a perder la fiesta de los otros datos al mandatario, con la entrega de su renuncia bien confirmada por los medios y el silencio del que tenía que apagar la crisis de comunicación que les estalló en las manos. La estrella del show fue ese personaje que, señalan algunos, dejó a muchos empresarios y políticos con varios favores sin respuesta. Equilibrio le llaman algunos, cuentas pendientes, otros.

Que probablemente el que todavía presume cercanía con el difunto Carlos Monsiváis no estaba al tanto del asunto, nos comentan con cierta sonrisa malévola los que también hablan de la silla que faltaba el día del Informe, y por eso dijo que eran rumores de algunos medios. O que probablemente, comentan, le plantearon mal la pregunta sus aduladores y pensó que le preguntaban por la supuesta renuncia del papa Francisco, quien sí aclaró el miércoles que no sabe de dónde sacaron que iba a dimitir. “Dicen que fue un revuelo, cuando a mí ni se me pasó por la cabeza. Delante de interpretaciones que nacen un poco distorsionadas de alguna palabra mía yo me callo, porque aclarar es peor”. Acá en México, por lo pronto, sigue el revuelo en torno al canal de información oficial, porque después de su aclaración con información falsa, perdieron más credibilidad.

“Muy bien, entonces vamos ahora a la parte fea, Quién es quién en las mentiras de la semana, vamos a ver a los pinochos”, dijo el presidente de México ayer, luego de confirmar la salida de Scherer, como informaron los principales diarios de este país. Lo que generó más críticas es que Ana Elizabeth García Vilchis, la enviada de Jesús Ramírez para golpear a los medios… perdón, para decir las otras verdades oficiales más allá de sus canales y servidores youtuberos, tuiteros y lo que se acumule, no dijo nada del fresco episodio de desinformación que protagonizó su protector.

Nos cuentan que el más feliz con la decisión de los magistrados electorales para ungir como su presidente a Reyes Rodríguez Mondragón es el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Lo anterior porque la nueva cabeza del Tribunal Electoral es gente muy cercana al exsenador Roberto Gil, ni más ni menos que el principal asesor del mandatario estatal, y si bien Rodríguez Mondragón no tiene la jurisdicción para resolverle sus problemas judiciales sí se encuentra en la posición para echar la mano en un posible proyecto de continuidad partidista.

En redes sociales fue tendencia un mensaje de la embajadora de México en el Reino Unido, Josefa González Blanco, por la pronunciación del inglés para anunciar una alianza con la que se protegerán bebidas emblemáticas de ambos países, como el tequila, el mezcal y el whisky.

Más allá de los comentarios divertidos sobre el tema, hubo quienes recordaron la razón de la llegada de González Blanco Ortiz Mena hasta aquella plaza; pues su nombramiento vino después de que ésta se fuera desencantada de la Secretaría de Medio Ambiente porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no apoyó sus intenciones de destinar recursos al rescate de la vaquita marina, al proyecto “Muros de Agua”, a la protección de las especies endémicas de las Islas Marías y a la recuperación de la zona costera de Paraíso, Tabasco.