A la Sombra | Jesús Ramírez Cuevas

Bueno, siguiendo con el tema del fideicomiso de transición, de los 150 millones de pesos que Andrés Manuel López Obrador no iba a utilizar. Resulta que sí los usan y que no tienen fecha todavía de publicación de gastos. Jesús Ramírez Cuevas, exdirector del periódico Regeneración, dijo que se realizará pronto.

Interesante la estrategia que algunos llaman de la Chimoltrufia, porque como digo una cosa digo otra. Bueno, es la idea.

***

Hablando de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de los mexicanos, nos cuentan que su proyecto de nación ya no se puede consultar en internet, al menos no desde la página oficial, porque el Instituto Nacional Electoral (INE), de Lorenzo Córdova, se puso fifí y pidió que se declarara su existencia dentro de sus gastos de campaña. Es lo que dicen, lo registramos aquí y ahora esperamos carta de nuestros amigos del INE en la que reviren que eso no es así, que estamos equivocados. Aunque la fuente no somos nosotros, les pasamos el dato directo. Ya les contaremos qué dice la carta.

***

En materia de transporte y logística, Grupo Traxión de Aby Lijtszain reafirmó por qué es el gigante del sector, pues concretó la compra de Autotransportes El Bisonte, con lo que ingresará con “la llanta derecha” al traslado de carga refrigerada y de petroquímicos. Se lo decimos porque con esta adquisición ampliará su presencia en San Luis Potosí, Toluca, Ciudad de México y Monterrey, sin olvidar la zona del Bajío, donde cuentan con operaciones logísticas, además de sumar a 700 profesionales de la industria y 485 unidades.

***

Que el próximo titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, anda muy contento, y no precisamente porque están a punto de enterrar la marca CDMX que muchos ligan con corrupción y malos manejos en el gobierno de Miguel Ángel Mancera acá en la Ciudad de México.

Resulta que su hija, Gloria Torruco de O´Farrill fue nombrada presidenta honoraria del Sistema DIF en el Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo.

La guapísima diseñadora gráfica, dicen los que saben, quiere hacer mucho por Cancún. "Será un DIF para todos, con el apoyo de la alcaldesa Mara Lezama y de los gobiernos estatal y federal, de los ciudadanos, de las Organizaciones No Gubernamentales y de los empresarios; queremos ser ejemplo y que nuestro trabajo sea integral”, expresó.