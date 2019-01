A la sombra | Jesús Ramírez Cuevas

Foto: Alejandro Oyervides

"Consideramos que es el presidente legítimamente electo", dijo JESÚS RAMÍREZ, portavoz del gobierno del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a Milenio Televisión, sobre NICOLÁS MADURO. "Nosotros mantenemos una posición de neutralidad y de no intervención frente al conflicto de Venezuela”. Salió a decir esto pese a que Estados Unidos y varios países de América Latina han reconocido al político opositor y líder del Congreso, JUAN GUAIDÓ, como presidente encargado de la nación petrolera.

***

“No voy a caer en provocación, con todo respeto al ciudadano gobernador, no me meto en eso. Zafo, dicen los jóvenes”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer en su mañanera. Respondió así, molesto, a la pregunta de una reportera que le recordó que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reclama que no les han resuelto el tema del desabasto de gasolina.

***

El presidente estaba irritado: “Sí, ya lo dije, o sea, lo expliqué, lo vengo explicando. Ayer creo que les dije que nos sacaron cuatro veces el ducto de Salamanca a Guadalajara; cuatro veces. Entonces a pesar de eso ha ido mejorando el abasto a Jalisco. Pero el ciudadano gobernador está dando entrevistas diciendo lo contrario. Está en todo su derecho, pero yo también tengo el derecho a no caer en ninguna provocación”. Al final, para el mandatario de este país, se trata de una provocación. Alfaro está provocando. Y el otro se zafa.

***

Seguramente López Obrador escuchó que ante la postura de “provocaciones”, Enrique Alfaro escribió en Twitter: “El problema de #DesabastoDeGasolina en Jalisco no es un asunto publicitario, es una crisis que requiere toda la seriedad por parte del gobierno federal y que no digan zafo a su responsabilidad. No estoy polemizando, soy muy serio. Me canso ganso”.

***

Ante la pérdida de credibilidad y desconfianza que genera entre periodistas en América Latina Facebook, que encabeza en México Xóchilt Balzola-Widmann, decidieron desarrollar una estrategia para quitarse el adjetivo de “noticias falsas” que tanto daño le ha hecho a su marca. Por ello, anunciaron hace unos días a sus medios asociados (es decir, que generan noticias que ellos capitalizan y sostienen su red de rumores y mentiras en muchos casos) que tendrán las Deep Dive Sessions, para hablar a fondo de algún producto de la red social de Mark Zuckerberg.

***

Se sienten tan generadores de noticias los empleados de Xóchilt Balzola-Wildmann que incluso sugieren dos o tres horas para explicarle a los periodistas profesionales mexicanos cómo tomar decisiones informadas al momento de publicar. Incluso hay una clase que se titula: “Instagram para Medios de Noticias”. Aquéllos reporteros profesionales a los que no les toman el pelo se preguntan quiénes son los ingenuos que van a aprender a hacer su trabajo con aprendices de relaciones públicas. ¿Es en serio? Bueno, para que sienta el nivel y no se sorprenda después con lo que lee… en Facebook.