A la sombra | Jesús Ramírez Cuevas

Foto: Alejandro Oyervides

“Errores puede haber, administrativos puede haber, incluso gente que sorprenda y que presente papeles que no son reales, en fin hay muchas situaciones, pero cuando se señalan y se comprueban, se toman cartas en el asunto, esa es la diferencia”, expresó el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, JESÚS RAMÍREZ CUEVAS.

***

Jesús Ramírez Cuevas salió a hablar con reporteros ayer, luego de que El Sol de México reveló que Edith Arrieta Meza, quien se desempeñaba como subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) del Conacyt, cursó la licenciatura en Diseño de Modas en la Universidad Jannette Klein. La quisieron defender, pero al final la despidieron. ¿Muchos se preguntan qué es lo que dice Don Poncho Romo al respecto?

***

Grupo R, de Ramiro Garza Vargas, ya tiene en las manos uno de los primeros contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo la batuta de Octavio Romero. Será el encargado de la perforación de pozos marinos y la construcción de plataformas en la Sonda de Campeche. Este proyecto comprende la construcción e instalación de hasta seis plataformas marinas, así como la construcción y tendido de ductos submarinos respectivos, y lo hará de la mano con la firma Permaducto.

***

Asimismo, la firma mexicana que suma 40 años de experiencia, se alzó con el proyecto para la perforación integral de pozos marinos, para lo que traerá a México una de las plataformas autoelevables de perforación más nuevas de la industria petrolera, llamada Cantarell IV, misma que fue fabricada en el astillero Keppel Fels, en Singapur. El reto es que el país eleve la producción de hidrocarburos en el corto plazo, misma que reporta 1.7 millones de barriles por día.

***

Dicen los que saben que el diputado perredista Mauricio Toledo se anda escondiendo, pero no de las autoridades, solamente de su partido, el PRD. Que los del Sol Azteca están muy ofendidos porque supuestamente desobedeció la línea política del partido en favor de Morena. Y que los jerarcas de la Revolución Democrática ya lo expulsaron. Lo cierto es que los cercanos a Toledo dicen que no se oculta de nadie, simplemente no ha querido recibir la notificación del órgano de justicia porque no le interesa ya.

***

Así también, nos adelantan que los jóvenes diputados Luz Estefanía Rosas y Emmanuel Reyes serán sancionados por el mismo motivo de desacatar la línea política del partido cuando el 16 de enero votaron con Morena para apoyar la minuta que creará a la Guardia Nacional. Se les entregó el documento de aviso y se negaron a firmarlo. Al parecer sólo recibirán un llamado de atención. Uyyyy, qué miedo… Esos del PRD sí que saben bromear y parece que ni los políticos de medio pelo los toman en serio.