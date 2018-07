A la sombra | Jesús Seade Kuri

Ya encarrerados con los funcionarios de a pie, nos enteramos que Graciela Márquez, virtual secretaria de Economía, comenzará a atender a los industriales y pesos pesados de los negocios en dos semanas. En estos días no ha agendado nada con ellos, anda trabajando a marchas forzadas con Seade Kuri, quieren afinar el tema del TLCAN. A la economista se le ve muy emocionada por su nueva responsabilidad y no es para menos, le tocará enfrentar los desafíos comerciales lanzados por el gobierno de Estados Unidos. La economista egresada del Colmex, además, tampoco cambia rutinas. No se le ve con guardaespaldas, ni con auto de lujo. Eso sí, siempre la acompaña su esposo, Gerardo Esquivel, futuro subsecretario de Egresos.

***

“Del tamaño de la derrota tendrá que ser nuestra transformación”, dijo René Juárez Cisneros al presentar su renuncia ayer. Acompañado por Claudia Ruiz Massieu, quien quedó a cargo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el guerrerense dijo que los cambiaron porque no cambiaron: “No se trata de repartir culpas ni individualizar responsabilidades, asumamos todos la parte que nos corresponde”.

***

Funcionario con visión vale por dos, y es precisamente lo que sucedió en el Infonavit desde la llegada de David Penchyna, quien respaldó la idea de que la vivienda es el centro económico y social de las familias, por lo que impulsó la implementación del Índice de las Ciudades Prósperas (CPI), con el cual se obtienen datos de comunidades y municipios del país, con la finalidad de saber si la construcción de vivienda genera bienestar y desarrollo.

***

Por esta labor, con la que al cierre del sexenio se cubrirá más de 90 por ciento de la población urbana del país (pasando de 153 municipios evaluados, a 305), el Instituto rompió paradigmas en la forma de ver a la vivienda y esto lo ha hecho acreedor al reconocimiento de diversas instancias internacionales como ONU-Habitat, durante el Foro Político de Alto Nivel que cada año se realiza en Nueva York. Merecido reconocimiento.

***

Y dos semanas después de que se inundó su planta de Celaya, Guanajuato, Honda de México, Hiroshi Shimizu, dijo que todos los empleados que laboran en dichas instalaciones están bien y listos para regresar a trabajar. El agua ya se retiró de todos los terrenos de la planta y sus alrededores. Pero la producción de Fit y HR-V continuará suspendida durante julio. ¿Así o más efectivos para transparentar información?

JESÚS SEADE KURI, ingeniero químico con doctorado en Economía de Oxford, quien es vicepresidente asociado de Asuntos Globales de la Universidad de Hong Kong-Shenzhen, anda en la Ciudad de México medio despistado.

Es el próximo jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero todavía no se halla en esta capital, pues luego de hablar un ratito con reporteros el domingo por la tarde, allá por el rumbo de la colonia Roma, les pidió ayuda para conseguir tomar un taxi. Desde 2007 trabaja en Asia y se mueve por esta urbe como si siguiera en primer mundo. ¡Aguas!

Todavía no se ha pacificado este país...