A la sombra | Jesús Seade Kuri

Foto: Alejandro Oyervides

“Finalmente, como algunos de ustedes saben, desde enero hablé con el presidente de mi deseo de volver a mi vida privada en Hong Kong. Negociar el tratado —el T-MEC— por mi país ha sido uno de los más altos honores de mi carrera profesional”, dijo Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores al parecer hasta ayer por la mañana. “Tras estos meses de pandemia y una muy fuerte candidatura a la Organización Mundial del Comercio, que no llegó a puerto por insistencias políticas de ciertos países, pero que no por ella fue menos exitosa y fascinante, mi familia me reclama”. Así anunció su retiro de la 4T.

*

Cómo estará la imagen de corrupción en las Aduanas mexicanas que hasta exfuncionarios de esa área que buscan convertirse en candidatos a puestos de elección popular deciden omitir esos cargos en sus currículas oficiales.

*

Tal es el caso del diputado local panista Arturo Soto Alemán, quien intenta por tercera ocasión convertirse en presidente municipal de Victoria, Tamaulipas. Resulta que, entre 2005 y 2006, Soto fungió como administrador en las aduanas de Ciudad Camargo, Sonoyta y Ojinaga. Sin embargo, en su semblanza curricular, publicada por el Congreso del Estado, decidió omitir esos detalles, quizá porque casi todos los funcionarios que pasaron por esos espacios en el llamado periodo neoliberal hoy se encuentran bajo investigación.

*

Desde Guerrero nos cuentan que una de las razones por las que varios partidos han rechazado llevar al exsenador Félix Salgado Macedonio como abanderado para competir por la gubernatura el próximo año es una denuncia en su contra por presuntamente haber violentado sexualmente a una mujer por allá de 2016.

*

En tanto no se le declare inocente, el legislador con licencia no podría participar en las elecciones de 2021, esto según lo establecido en el recientemente aprobado “3 de 3 Contra la Violencia”, mismo que todos los institutos políticos se comprometieron cumplir a partir de los siguientes comicios.

*

Por cierto, nos cuentan que en 2018 y 2019 se registró un aumento importante de ingresos en Acapulco, principalmente por cobro de rezago de predial, uno de los grandes males históricos del Bello Puerto.

*

“La administración actual tiene como objetivo fortalecer la cobranza y la fiscalización del predial”, dicen los de Fitch Ratings. “Licencias de funcionamiento e ingresos correspondientes a la Zona Federal Marítimo Terrestre. Esto a través de invitaciones, condonación de accesorios, y estímulos fiscales. Además, habrá un control mayor en catastro, revisión y revaluación de las cuentas catastrales”.

*

Sin embargo, Fitch Ratings colocó en Observación Negativa la calificación de largo plazo en escala nacional del municipio de Acapulco, que encabeza Adela Román Ocampo. “La Observación Negativa está en función del monto creciente de créditos de corto plazo y

la presión financiera que presentará para el Municipio liquidarlos ante el próximo cambio

de administración en 2021”. Acapulco solicita de manera recurrente créditos a corto plazo desde 2015, muchos para cubrir gastos de fin de año y evitar problemas.