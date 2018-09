A la Sombra | Jesús Vizcarra Calderón

Le platicamos en este espacio que muchos le deben a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Jaime Hernández, pero no les cortan el servicio, como sucede muchas veces en su hogar o con grandes empresas que no pueden negociar.

Un tema interesante, cuando las quejas por las alzas en los cobros por el servicio eléctrico del último año están electrocutando a cientos de negocios en el país, a miles de hogares.

***

Petróleos Mexicanos (Pemex), de Carlos Alberto Treviño Medina, arrastraba una deuda con la CFE de 138 millones 838 mil pesos hasta julio de 2018. Eso era el acumulado de su deuda de enero hasta el séptimo mes del año, mismo adeudo que la Comisión nos entregó como pendiente hace unos días. ¿Le cortaron el servicio a Pemex? Claro que no. ¿Entonces?

***

La Secretaría de Educación Pública (SEP), de Otto Granados, debía más de 64 millones de pesos de luz hasta julio. El Instituto Nacional Electoral (INE), que encabeza Lorenzo Córdova, adeudaba hasta julio más de 11 millones 295 mil pesos. Y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dirigida por Roberto Ramírez de la Parra, no había pagado casi 15 millones de pesos. Estos datos, tómelo muy en cuenta, no eran públicos y la CFE no quería soltarlos. Pero a la sombra de esta práctica de poca opacidad y los tiempos que vivimos, tenga por seguro que aquí le seguiremos informando de los deudores de luz, que no ven suspendido su servicio ni se presionan por no tener sus recibos al corriente.

***

Y resulta que la presentación de Don Chuy Vizcarra causó sorpresa entre los brasileiros, quienes se asombraron de los alcances que tiene SuKarne con el Modelo de Producción Integrado y engorda a base de granos, no de pastura. Los brasileños vieron en las palabras de Vizcarra un ejemplo que podrían replicar en ése país para su engorda local. Vaya que les causó sorpresa, y alguno que otro mucha envidia, que México esté a la vanguardia en producción y engorda. El modelo de SuKarne ya fue implantado con éxito en Nicaragua y parece que podría permear con su ejemplo más hacia el sur.

***

Nos confirman que Beth Nieman Hacker, directora de Investigación de Mercado de la empresa británica Tate & Lyle, estará en México para presentar durante el Food Technology Summit 2018 (26 y 27 de septiembre) los factores que determinan las decisiones de compra en esta época. Uno de los temas a desarrollar es el de la ingesta de azúcar y calorías, un gran desafío de la industria en tiempos de búsqueda de sabor, consistencia y al mismo tiempo el sello de natural y fresco.

Quien hace poco anduvo muy activo en Brasil, el mayor productor de carne de sudamérica, fue JESÚS VIZCARRA CALDERÓN, el presidente y director general de SuKarne. No fue un viaje de caipirinhas y praias. El multimillonario mexicano fue uno de los invitados especiales de la Intercof, la Conferencia Internacional de Ganaderos, promovida por la Asociación Nacional de la Ganadería Intensiva de Brasil. Su presencia dio mucho de qué hablar por allá, por el sur. Y por eso también no estuvo presente en varios foros en este país, nos cuentan.