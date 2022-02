A la sombra | Jesusa Rodríguez

¿Y el Servicio Exterior? Fue la pregunta que dominó en las redes luego de que el presidente López Obrador anunciara que propondrá a la actriz, cantante y activista Jesusa Rodríguez como embajadora en Panamá, en sustitución de Pedro Salmerón. Una carrera de más de 20 años se resume en un tema de amigos, es decir, los que deseaban estar en ese cargo por la derecha, hoy saben que sus sueños pueden irse a la basura por la designación del hombre más poderoso de Palacio y las indicaciones de su esposa. ¿Será?

A la sombra…

Por supuesto que es reconocida la trayectoria de la senadora suplente en el ámbito artístico y sabida su cercanía con el jefe del Ejecutivo de quien en múltiples ocasiones fue maestra de ceremonias en sus eventos. No obstante, hay quienes se cuestionan la razón del permanente desdén hacia el cuerpo de servidores públicos formado específicamente para representar a México en el extranjero. Una de las preguntas es: ¿Y Marcelo Ebrard no tiene nada que decir?

***

“Pues ya les informo que vamos a proponer como embajadora para Panamá a la senadora suplente, Jesusa Rodríguez, ella va a ser, si lo acepta el gobierno de Panamá, si da su beneplácito, la embajadora de México en Panamá”, dijo el presidente de México ayer, durante su mañanera, luego de que rechazaron a Salmerón las autoridades panameñas.

***

No sólo hemos perdido la brújula, hemos perdido el decoro, es una vergüenza cómo el país ha perdido respeto con los premios ideológicos, dijo Agustín Gutiérrez Canet, embajador de México en retiro, ante el episodio que vive la diplomacia mexicana. La diferencia con otros gobiernos, abundó, es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió respetar al servicio exterior mexicano. Y no. No cumplió, como tampoco lo hizo ni lo hará con el 4 por ciento de crecimiento por año, en el terreno económico.

***

El apunte que hicieron autoridades de Michoacán y federales sobre que Roberto Toledo, asesinado este lunes, no era periodista causaron molestia entre el gremio y organismos de la sociedad civil.

***

Dicen los que saben que a lo largo de la vida de la relación entre Banamex y Oceanografía se han dado múltiples ataques de la institución bancaria en contra de la naviera. No obstante, Banamex no ha podido demostrar ni el supuesto fraude de más de cinco mil millones de pesos, ni en el mundo penal, ni en el civil donde los tribunales han determinado por sentencia firme, que no existe manera de acreditar saldo deudor, imputaciones que pusieron a Oceanorafía en concurso mercantil con las consecuencias que ya sabemos.

***

Paralelamente tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como la SEC impusieron multas millonarias a Citigroup y a Banamex por su deficiente manejo de la operación. Que quién esté pensando en quedarse con Banamex deberá estudiar muy bien los riesgos que se tienen a su cargo y el cómo se pagarán y por quién.