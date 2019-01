A la sombra | Jim Yong Kim

Foto: Alejandro Oyervides

Gran sorpresa causó ayer el anuncio de la dimisión de JIM YONG KIM como presidente del Banco Mundial, un organismo que tiene a Estados Unidos como accionista mayoritario. A partir del 1 de febrero, el doctor y antropólogo estadounidense pero de origen coreano dejará de ocupar la principal oficina del organismo multilateral que por cierto se localiza a sólo dos cuadras de la Casa Blanca, en Washigton. DC. El hombre de 59 años había sido reelegido en septiembre de 2016 para un segundo mandato de cinco años y que comenzó el 1 de julio de 2017. De su salida sólo se sabe que irá a un fondo enfocado en la inversión en infraestructura en los países en desarrollo, cuyos detalles se anunciarán más adelante.

***

En medio del desabasto de combustibles que se extiende a casi una decena de entidades en el país derivado de la estrategia del gobierno para combatir el huachicoleo fuertes suspicacias generan los contratiempos en la distribución mediante pipas de Pemex, un negocio que, ya se sabe, está en manos del todavía poderoso sindicato que dirige Carlos Romero Deschamps. Llama la atención que si bien Puebla encabeza la lista de entidades con mayor cantidad de tomas clandestinas, es Guanajuato donde el gobierno federal ha decidido dar los primeros pasos en su plan con el envío de 800 elementos de las Fuerzas Armadas debido a la violencia que se ha desatado principalmente por el robo de combustible a Pemex.

La entidad, y en particular, la región de Salamanca, donde opera una de las seis refinerías de Pemex, es considera un bastión del líder Romero Deschamps. Aunque nacido en Tampico, Tamaulipas, Romero Deschamps inició en la refinería de Salamanca como chofer hasta convertirse en 1993 en el influyente líder del sindicato petrolero. De sobra se sabe que en esa planta laboran algunos afortunados que comparten el apellido Romero Deschamp. “Se acabó el cacicazgo en el manejo del sindicato petrolero, llegó a su fin”, prometió en campaña Andrés Manuel López Obrador. “¿Si me entienden verdad?”, preguntó a una multitud reunida en Lázaro Cárdenas Michoacán. Mientras, Romero prolonga sus vacaciones en el extranjero… no vaya a ser…

***

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, trabajarán de la mano para garantizar que este año sean rehabilitadas todas las escuelas dañadas por el sismo del 2017 en la ciudad. Los retrasos en este proceso, dijo, fue por un tema con las aseguradoras, pero la SEP ya tiene una nueva estrategia en la que el proceso será más rápido y que claro, la federación echará mayor mano que la Ciudad de México.

***

Nos dicen que dos grupos del PAN en Puebla presionan a su líder nacional, Marko Cortés, para colocar al candidato a gobernador de esta entidad. Un bloque está formado por los moreno-vallistas puros: Eukid Castañón, Maximiliano Cortázar y Roberto Moya, quienes conquetean con los gobernadores panistas para que los ayuden a convencer a Cortés de que el candidato indicado sea el exalcalde de Puebla, Luis Banck, o quien ellos definan. Otro grupo que también está presionando al líder albiceleste es el de los panistas doctrinarios, como Humberto Aguilar Coronado y el exdiputado federal Juan Pablo Piña, quienes empujan a otro exalcalde, Eduardo Rivera Pérez.