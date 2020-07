Foto: Alejandro Oyervides





En su primera conferencia de prensa tras el largo confinamiento político, el muy probable candidato demócrata a la presidencia de EU, JOE BIDEN, no mostró que la reciente visita del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al presidente Trump, hubiera hecho mella en su ánimo personal. Por el contrario, Biden ignoró la visita y se concentró en mostrar a nuestro país como una víctima de la narrativa racista y desconsiderada del mandatario republicano, quien ha dicho que de México le llegan a su país sólo ladrones, violadores y enfermos de coronavirus.

***

En los corrillos empresariales coahuilenses se dice que con la llegada de Villacero al rescate de AHMSA es posible encontrar una ruta de solución al conflicto de enormes adeudos generado con los anteriores dueños de la siderúrgica. Se sabe que Grupo Villacero prepara un plan para sanear definitivamente a AHMSA. La anterior administración de AHMSA, de Alonso Ancira —hoy más preocupado por defenderse del embarradero en el que está por culpa del caso Lozoya—, generó que al día de hoy existan denuncias penales contra miembros del Consejo de Administración, funcionarios y exfuncionarios de AHMSA, como la interpuesta por POP Research, que de no encontrar una solución satisfactoria para las partes, se tendrá que resolver en la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que Coahuila y el país necesitan una industria acerera operativamente fuerte y financieramente sana.

***

¿Qué sentirán todos aquellos que se subieron a la campaña contra el Teletón promovida desde la oposición obradorista años atrás, por supuestamente ser un fraude fiscal de Televisa, al ver a Fernando Landeros, director de esa iniciativa, tener un lugar de privilegio en las conferencias mañaneras del señor Presidente? Ya una vez purificados por la 4T, los esfuerzos de dicha institución de asistencia privada para compartir instalaciones de sus CRIT y ahora ayudar a la recuperación de quienes tengan secuelas respiratorias por Covid-19 comienzan a ser importantes en esta pandemia.

***

Pandemia en la que, por cierto, el doctor Hugo López-Gatell ya sólo enfoca sus baterías en denostar a la industria de comida chatarra y a los medios de comunicación, para disfrazar su fracaso epidemiológico al promover que la gente no se haga pruebas de manera masiva y no use cubrebocas, “porque no sirven de nada”. Lo de mejorar la alimentación es, sin duda, un tema de salud pública, de la mayor prioridad. Diabetes, obesidad e hipertensión son nuestros enemigos. Lo cierto también es que además de la comida chatarra, la alimentación del mexicano promedio contiene altísimas dosis de vitamina T (tacos, tortas y tamales) que no se ve que estén satanizadas por el doctor de moda, quien tampoco, nos aseguran, alude a las tabacaleras como parte del problema, ésas sí ligadas directamente a las insuficiencias respiratorias.