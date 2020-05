A la sombra | Jorge Carlos Alcocer

Foto: Alejandro Oyervides





Esta misma semana, miembros del PAN, PRI y hasta de Morena decidieron salir en diferentes momentos a pedir la renuncia del secretario de Salud JORGE ALCOCER, del titular del IMSS, Zoé Robledo, y hasta del subsecretario Hugo López-Gatell, básicamente por lo que califican como un desempeño deficiente ante la pandemia. Dicen que, si de plano no se nota en los siguientes días una mejora en la atención de la emergencia, se analiza ya interponer recursos legales contra los funcionarios, con argumentos agravantes como la falta de insumos para el personal médico, la supuesta compra a sobreprecio de equipo y, principalmente, la desesperante inacción ante la saturación de los hospitales públicos en las principales urbes del país.

***

Dicen los que saben que a quien está por caérsele el teatrito es a la Secretaría de Economía, de Graciela Márquez, y a la Dirección General de Normas de Alfonso Guati, pues trascendió entre diputados y senadores que el proyecto de Ley de la Infraestructura de Calidad que impulsan desde sus escritorios busca beneficiar más a empresas extranjeras que a los mismos connacionales. Justifican su apuro y secrecía con la que manejan el tema en los arreglos que trajo consigo el T-MEC, sin embargo, la actual Ley de Normalización cumple con lo solicitado en dicho tratado, según los expertos.

***

Más allá del divorcio que tuvo AMLO con sus “benditas” redes sociales, nos hacen ver que el tema de la fiscalización de la propaganda digital de los partidos políticos es un asunto que, como bien dice el Presidente, aún le falta mucho por resolver. Cosa de ver que, incluso sin mencionar aquellos recursos imposibles de investigar porque se ejercen desde cuentas anónimas, en los propios rubros fiscalizables se registran los costos de una manera muy irregular, como cuando se reportan las grandes y onerosas producciones audiovisuales cual si las hubiera hecho un adolescente en su celular. ¿Así o más subvaluadas?

***

Dicen los que saben que los empresarios no están pidiendo favores, rescates, ni privilegios. Pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace ver que es así ante las propuestas del que era muy su amigo, Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Aprovecha los proyectos que le quiere presentar al hombre en el poder, para sugerir que andan buscando apoyos para salvarse.

***

“Entonces, con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo, no van a haber rescates para potentados”, dijo durante su mañanera el mandatario. “Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios o los accionistas, porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie. Se tiene que poner por delante el interés general, el interés de la mayoría de los ciudadanos y de manera humanitaria atender con preferencia a los pobres. Es una gran injusticia, es una inmoralidad utilizar al Estado para rescatar a empresas o a instituciones financieras en quiebra”. Cuando pronunciaba esta última línea muchos saltaron de sus asientos, y preguntaron: “¿Entonces qué es lo que está haciendo la cuatroté con Petróleos Mexicanos?”. Como dice ese famoso columnista fifí: Es pregunta...