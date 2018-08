A la Sombra | Jorge Emilio González Martínez

Agrega el mejor conocido como Niño Verde: “Nosotros entendemos que la competencia no es entre los mexicanos, que la competencia es con el mundo para que el país pueda darles mejores condiciones de vida a la gente y vamos a colaborar con el gobierno de López Obrador para que le vaya bien”. Pero ojo, dice que no es ruptura, sino otra etapa de la vida política mexicana. Una etapa, cabe agregar, en donde el que ganó no fue el PRI.

***

Hablando de otro que reaparece en la escena política nacional después de un largo silencio. “Estoy concentrado en temas energéticos y he recibido la encomienda del grupo de atender esos temas”, explica el ahora diputado plurinominal Enrique Ochoa Reza. El líder priista que ha evitado los reflectores desde que fue sustituido en la campaña de José Antonio Meade, afirmó que la reforma energética permite tener combustibles y energéticos a bajos costos, por lo que es necesario analizar y crear consensos en esos temas. Lo cierto es que más de uno piensa al escucharlo que debería darse una vuelta por alguna gasolinera...

***

“La relación es civilizada, de respeto mutuo, siempre cuidando y actuando nosotros con una gran dignidad”, asegura el exgobernador de Guerrero René Juárez Cisneros, quien lidera a unas 47 diputadas y diputados priistas en la Cámara de Diputados.

***

Con miras a que el mercado de la Movilidad Hipotecaria deje una derrama económica de 40 mil millones de pesos en tan sólo cinco años, el programa que permitirá a los derechohabientes mudar sus créditos de acuerdo con sus necesidades, mejor conocido como Mejoravit, será gestionado nuevamente por el Infonavit, de David Penchyna, y será impulsado junto con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Por ello, ni tarde ni perezoso el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, felicitó la estrategia.

***

Superando la asistencia de la edición del año anterior, GINgroup, presidida por Raúl Beyruti Sánchez, concluyó de manera exitosa la sexta edición del Congreso Nacional GINxti, ya que logró reunir a más de dos mil 500 asistentes de 350 empresas, entre empresarios, CEOs, directores de Recursos Humanos, de finanzas, publicistas y líderes de opinión.

Durante las dos jornadas (28 y 29 agosto), se compartieron experiencias basadas en la innovación como la de Porter Erisman, ex de Alibaba, quien dijo que construir una empresa global va muy de la mano con cubrir temas que van desde la innovación, la estrategia, hasta la construcción de una mentalidad global.

Los del Verde de plano pintan su raya y comienzan a coquetear con el otro bando, al más puro estilo de las novelas de traiciones.

“Nunca hubo tutela del PRI, hubo una coalición de gobierno, cada partido es independiente y el Partido Verde está muy contento de los años que acompañamos al gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO”, deja en claro JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, diputado plurinominal del PVEM. Póngale el fondo musical que usted prefiera a esa declaración.