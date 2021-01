A la sombra | Jorge Luis Lavalle

Por razones sanitarias relacionadas con la pandemia, la Fiscalía General de la República pidió diferir la audiencia del exsenador JORGE LUIS LAVALLE que se tenía programada para inicios de esta semana. Lo anterior no tendría mucho sentido si se toma en cuenta que dicha cita se realizaría de manera virtual. No obstante, en la oficina a cargo de Alejandro Gertz aseguran que, en algún momento, no se sabe cuándo, se aplicará la justicia a los involucrados en las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Será por situaciones como ésta que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que invitar varias veces desde sus mañaneras a que la FGR agilice sus labores?

***

A la sombra de la información aprobada por los voceros que puede repartir el Gobierno del Estado de Puebla como boletín o tuit, aquí le contamos que la semana pasada se divulgaron en el estado una serie de datos sobre operaciones financieras realizadas por políticos vinculados con el morenovallismo, mismos que estarían presuntamente involucrados con el delito de lavado de dinero a través de empresas fantasma.

***

Verónica Vélez Macuil, coordinadora general de Comunicación y Agenda Digital de Puebla, nos escribe para aclarar de manera categórica que lo que nos contaron los que saben del delicado asunto es totalmente falso. “El Gobierno del Estado de Puebla no ha difundido ninguna información de ese tipo”. Dice, además, que lo expuesto en medios de comunicación sobre este tema no tienen como base una fuente proveniente del gobierno estatal.

***

Más información extraoficial: Que ahora que la arrendadora Jet Van Car fue inhabilitada por un año para celebrar contratos con el Gobierno Federal, los ojos están puestos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que encabeza Raquel Buenrostro. Básicamente porque la firma que encabezan Cuauhtémoc Velázquez y Teresa López, ganó el contrato del “Servicio Integral de Transportación Terrestre 4”, que corre de 2021 a 2024 y alcanza los mil 253 millones de pesos.

***

Las suspicacias saltan al poner un poco de atención al proceso. La gran incógnita, nos cuentan, gira en el actuar de la Administradora de Recursos Materiales “4” en el SAT, Pamela Sue Vergara, quien sería la encargada de que el organismo fiscalizador diera paso al acto protocolario para concretar las firmas.

***

Sin embargo, este proceso ha sido señalado por diversas irregularidades como ser una adjudicación directa aún cuando en el estudio de mercado, la oferta de Jet Van fue 234 millones de pesos por arriba de la más barata; y que para participar en este concurso las proveedoras únicamente contaron con cinco horas para responder al correo electrónico enviado por dicha funcionaria.

***

Nos adelantan que en el SAT podrán alegar la existencia de un formato que ingresó a Compranet, conocido como Datos Relevantes del Contrato, en donde se afirma que el documento se firmó el primero de enero de 2021, pero la realidad es que, según los enterados, esta adjudicación se tambalea ante una revisión de la Auditoría Superior de la Federación, de David Colmenares. ¡Estaremos atentos!