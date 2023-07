A la sombra | Jorge Luis Preciado

A varios al interior de Acción Nacional molestó que Jorge Luis Preciado se haya inscrito como aspirante a la candidatura presidencial del frente opositor, pues dicen que ni siquiera logró ganar la elección como candidato para la gubernatura de Colima. Contrario a la unidad que han tratado de mostrar en público los aspirantes panistas, el también exlegislador comenzó con el denominado “fuego amigo” acusando una cargada en favor de Xóchitl Gálvez por parte de las cúpulas empresariales, suscribiendo así los dichos del presidente López Obrador.

A la sombra…

Por cierto, algunos juran en el PAN que Santiago Creel ha tomado el liderazgo en la escena política al registrarse como el primer aspirante presidencial del Frente Amplio por México. Este paso marca el inicio oficial de la carrera por la presidencia de la República, que culminará en las elecciones de 2024. Al salir de las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Nacional, el legislador destacó que la fortaleza de su candidatura radica en la colaboración directa con el pueblo y en la unificación del país.

***

Acompañado por otros legisladores como Kenia López Rabadán y Carolina Beauregard, Creel Miranda lanzó una indirecta al presidente López Obrador, dejándole claro que su influencia no tiene cabida en la oposición. Esta declaración fue una clara respuesta a las palabras del mandatario sobre la senadora Xochitl Gálvez. Además, Creel mostró un respeto inequívoco hacia Gálvez y otros posibles aspirantes.

***

Hablando de Xóchitl, quien también se registró ayer, ella le mandó otro mensaje a López Obrador: “El Presidente no es dueño de la verdad, pero me tiene tanto miedo, pero tanto miedo el Presidente, que dice que un hombre me puso en mi puesto. Que quede claro: A mi ningún cabrón me ha puesto en ningún lado”. Refiriéndose, claro, a que dicen los que saben Claudio X. González la eligió.

***

Parecía que el alcalde de Mérida, Renán Barrera, tendría el paso libre para hacerse de la candidatura del PAN, y luego de “Va por México” para la gubernatura de Yucatán; sin embargo, recientemente levantó la mano un personaje que podría tener mayor popularidad entre el electorado. Se trata del clavadista olímpico y diputado federal, Rommel Pacheco, quien además de saberse cercano a la que se perfila como candidata presidencial del frente opositor, Xóchitl Gálvez, por su formación dentro de la milicia tiene buena relación con las hoy todopoderosas fuerzas castrenses.

***

Que los empresarios mexicanos han realizado inversiones significativas en España, convirtiéndose en el sexto mayor inversor en el país, con más de 30 mil millones de euros invertidos y más de 500 empresas establecidas, según declaró el embajador español en México, Juan Duarte Cuadrado.

***

Durante las Juntas Binacionales 2023 México-España, Cuadrado destacó que España es una plataforma atractiva para las inversiones y un destino natural para las multinacionales latinoamericanas. Las inversiones mexicanas se han centrado principalmente en sectores como la construcción, inmobiliario, hotelero y financiero, con un enfoque en la región de Madrid. Actualmente, las empresas mexicanas en España generan más de 30 mil empleos.

***

Por otro lado, también se ha observado un incremento en la presencia de empresarios mexicanos en España, motivado por la depreciación del euro y los beneficios gubernamentales que ofrecen las "visas doradas" a aquellos que realizan inversiones de al menos 500 mil dólares. En los últimos años, se han registrado numerosas operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas mexicanas en el mercado español, alcanzando un total de cerca de mil millones de euros en 2021, el año más activo para las inversiones mexicanas.