A la sombra | José Abugaber

Durante la Reunión Anual de Industriales que organiza la Concamin, de José Abugaber, le otorgaron el premio Ética y Valores de la Industria 2022 a Cemex, encabezada por Fernando González Olivieri, esto por la metodología que la firma mexicana ha implementado para difundir la cultura del desarrollo sostenible.

A la sombra…

El “Reconocimiento a la Trayectoria” entregado al vicepresidente de Asuntos Corporativos, Carlos Garza Galán, da cuenta de que la compañía mantiene vigentes sus compromisos sociales, medioambientales y éticos, al fomentar la aplicación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el desarrollo de innovaciones para lograr las cero emisiones netas rumbo el año 2050.

***

En el mismo lugar, en el Poliforum de León, se llevó a cabo la Industrial Transformation Mexico que lo organiza la Hannover Messe, y allá se soltó un fuerte mensaje, que seguramente incomodará a muchos con otros datos. "El próximo gobierno va a ser más amigable, por lo menos pienso que escuchará la voz de los industriales, ahora no nos escucha nada, es bastante difícil convencer a la administración federal", dijo en entrevista con El Sol de México el director ejecutivo de la oficina en México de la Organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro, por sus siglas en inglés), Takao Nakahata. Fuerte, pero realista, dicen los que saben.

***

Nos comentan que todo parece indicar que al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alguien le está entregando otros datos de la industria de la tortilla, y mal. El 70 por ciento de las tortillas que consumimos en México, nos recuerdan, están elaboradas con masa de maíz. Solamente 30 por ciento, o tres de cada 10, se elaboran con harina de maíz, por lo tanto, el impacto sobre el precio de este producto básico de la dieta de los nacidos en esta nación, lo generan los tortilleros, quienes han recordado que dependen de los precios internacionales y de las comercializadoras de maíz, pues no compran directamente a los productores del grano.

***

Que el asunto de los altos precios de las tortillas, más de 30 pesos en algunos estados por kilo, no lo podrá resolver con solamente pactar con las empresas harineras, porque el verdadero negocio está fuera de su control. Los tortilleros, por cierto, continúan diciendo que no pueden bajar los precios, aunque quieran, los insumos en el mercado, los costos del gas, de la gasolina, la electricidad y mano de obra, no lo permiten.

***

Que el pasado martes, la Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett cortó sin previo aviso el suministro de luz de la Mina VIII de carbón de la Unidad MIMOSA, subsidiaria de Altos Hornos de México, comandada por Luis Zamudio. Con la mencionada acción, la CFE dejó fuera de operación los sensores del sistema de control de gas metano y la ventilación del yacimiento mientras se encontraban en el interior más de 180 mineros, por lo que fue necesaria operación de emergencia para ventilar y asegurar la salida de los trabajadores sin ningún incidente.