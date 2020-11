A la sombra | José Alfonso Esparza Ortiz

Foto: Alejandro Oyervides

Dicen los que saben que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, anda desesperado por anular en el mapa político al rector de la Universidad Autónoma de Puebla, ALFONSO ESPARZA ORTIZ. Los enterados aseguran que el académico tiene invitaciones para ser candidato a la presidencia municipal de la Angelópolis, hasta por un ala de Morena, y eso ya acabó con la paciencia del mandatario estatal, quien a partir de esta semana puede empezar a debilitar al representante universitario. ¿Cómo? Eso es lo que hay que observar.

***

Nos confirman que Soriana, que encabeza Ricardo Martín Bringas, suspendió su plan de crecimiento como medida de mitigación de los efectos de la pandemia. Redujo al mínimo la apertura de nuevas unidades y enfocó su oferta comercial en productos básicos de bajo precio, con el objetivo de centrar su negocio en aquello que las familias mexicanas consideran de primera necesidad. Entretanto, la segunda cadena de autoservicios más grande de México por ingresos y número de tiendas buscará capital fresco en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

***

Al igual que su tocayo de apellido Lozoya, el exoficial mayor de la Sedatu y Sedesol, Emilio Zebadúa, consolida su blindaje ante la 4T apegándose a la figura del Criterio de Oportunidad, con la que presuntamente contribuirá a que caigan en manos de la justicia peces muchos más gordos que incluso su propia jefa, Rosario Robles.

***

Lo que pocos saben es que el otrora operador de Robles Berlanga ya tenía previamente una coraza que lo mantenía a salvo de cualquier imputación o investigación, pues desde la dirección jurídica de la ASF, aseguran, lo protegía Víctor Andrade, ni más ni menos que el hermano de uno de sus mejores amigos y aliados: el exsecretario de la Función Pública, Virgilio Andrade.

***

Que los de Fomento Económico Mexicano, liderados por Miguel Eduardo Silva, creen que todavía es muy pronto para conocer el impacto de los nuevos etiquetados de la comida chatarra y bebidas azucaradas en su negocio. Lo que sucedió en Chile, por ejemplo, refleja que podría no haber cambios en los patrones de consumo de los mexicanos. Sobre vender productos más saludables, aseguran que no se venden en los Oxxos. La gente no los quiere. No generan muchas ventas.

***

Quien no deja de atraer escándalos es Mara Lezama, alcaldesa de Benito Juárez, pues además de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, ahora hay señalamientos en su contra por una presunta transacción inmobiliaria millonaria en su beneficio, que rondaría los 171 millones de pesos.

***

Los focos rojos se encendieron cuando Lezama y su familia supuestamente se mudaron a una residencia en el exclusivo fraccionamiento Puerto Cancún, hace aproximadamente cinco meses. Pues resulta que, al parecer, esta propiedad forma parte de un entramado en el que notarios públicos y empresarios habrían participado para disponer de un predio público, que ensuciaría al gobierno municipal con este tipo de escándalo ante la opinión pública.