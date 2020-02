Foto: Abraham Solís

Le preguntaron si quemó un cartucho al ser candidato del PRI. Él contestó con una anécdota de un amigo que viajó a Mazatlán. “Pues me fui en mi Chevy”, dijo su cuate. Otro amigo insistió durante una reunión navideña: “¿Por qué no te fuiste en la Suburban? La Suburban es mucho más cómoda, mira, es grandota”. El amigo respondió: “Es que yo no tengo una Suburban”. El otro siguió: “Pues te hubieras llevado una Suburban, en el asiento de atrás hay televisión, los niños hubieran ido mucho más cómodos”. La respuesta otra vez: “Sí, pero yo no tengo una Suburban”. Así respondió JOSÉ ANTONIO MEADE durante la Mexican Conference 2020 que se llevó a cabo en la Harvard Kennedy School el pasado fin de semana: “Yo tenía un Chevy compañero, y con eso me tocó competir”.

***

“Fue una reunión muy agradable que yo además le agradezco mucho. Yo creo que hubo, en el contexto electoral, pues diferentes espacios de gestos, que a mi juicio abonan a la cultura democrática del país. Yo creo que hubo, ciertamente al término de la elección, pues algo que yo creo que en la reflexión democrática, pues va a ser interesante. Es la primera vez que en México el que pierde no solamente reconoce que pierde, sino que reconoce al que gana, y que lo hace anticipándose a la autoridad electoral”, dijo Meade sobre la reunión con López Obrador después de las elecciones, durante la sesión de preguntas y respuestas en Harvard, luego de su charla, titulada: Liberalismo, Navidad y bienestar.

***

Nos cuentan que, en el estado de Puebla, el gobernador Luis Miguel Barbosa tiene la tentación de recurrir al terrorismo judicial para imponer a un contralor de todas sus confianzas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y, de paso, debilitar al Consejo Universitario y a los órganos de gobierno de la institución.

***

A la sombra los que saben aseguran que, al no poder acreditarse irregularidad alguna en los manejos financieros de la universidad, diversos asesores recomiendan al mandatario regresar a la época de los 70: esto para “pedir el favor” a su Poder Judicial de que libere una orden de aprehensión contra el rector Alfonso Esparza. Si bien el recurso sería efímero por carecer de argumentos jurídicos, el mismo lo ven como devastador para el prestigio de la Casa de Estudios.

***

Que varios adelantados en los tiempos políticos dicen que hay que estar pendientes de los invitados que acompañarán al presidente Andrés Manuel López Obrador durante el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro.

***

Lo anterior, porque entre los asistentes distinguidos al evento estará el actual titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, mismo que suena como principal contendiente dentro del Movimiento de Regeneración Nacional para suceder al panista Francisco Domínguez en la gubernatura de aquel estado.

***

Nos aseguran que Taiwán, que destaca por su sistema de salud internacionalmente, no ha sido tomada en cuenta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de Tedros Adhanom Ghebreyesus, en las reuniones que se realizan para encontrar una solución a la crisis internacional desatada por el coronavirus de Wuhan.