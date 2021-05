A la sombra | José Ignacio Sánchez Galán

Dicen los enterados que Iberdrola, de Ignacio Sánchez Galán, desea que el escándalo que cada día crece en España y comienza a comentarse en donde tiene operaciones fuera del Viejo Continente, de una vez por todas sea olvidado. Y no, no crea que tiene que ver con los escándalos y frentes de batalla que tiene abiertos su empresa en nuestro país con el presidente Andrés Manuel López Obrador, son cuestiones más delicadas y ruidosas. Que sí, pueden ayudarle a la cuatroté a demostrar que en los negocios y en el amor todo se vale, pero no es moral.

***

La española, que amenazó al gobierno de México con no hacer más inversiones en el país desde el año pasado si no le ofrecían certidumbre, pero que en realidad salió a soltar advertencias luego de que el presidente de este país comenzó a criticarla, entre otras cosas, por su relación con Felipe Calderón y Georgina Kessel Martínez, en realidad está más preocupada ahora por el caso Villarejo, que en resumen de cuentas tiene que ver con una investigación para averiguar si la eléctrica contrató a un alto funcionario de la policía para espiar a su competencia entre 2004 y 2017.

***

“Estas constantes sospechas afectan al buen nombre y reputación de mi representada. En este sentido, no es baladí recordar que Iberdrola es el primer grupo energético nacional, una de las principales empresas española del IBEX 35, y que las constantes filtraciones e insinuaciones sobre la posible responsabilidad de la Compañía o algunos de sus directivos no hacen más que perjudicar sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y grupos de interés e, incluso, los del propio mercado”, dijo Julián Martínez-Simancas, Secretario del Consejo de Administración, a sus inversionistas, luego de años de constantes sospechas, como ellos dicen, que hoy vuelven a salirse de sus manos y sacuden su zona de confort.

***

Nos adelantan que alrededor de 150 especialistas de todo el mundo participarán en la quinta edición de la Cumbre de Turismo Social y Sostenible que se llevará a cabo en septiembre próximo. De acuerdo con el presidente de su Comité Organizador, Vicente Ferreyra Acosta, el evento que tendrá lugar en Cancún será un referente en América Latina porque marcará tendencia sobre el turismo sustentable, un concepto que repuntó a raíz de la pandemia de Covid-19 luego de que los viajeros comenzaran a buscar los sitios que ofrecieran el mayor contacto posible con la naturaleza.

***

Hablando del Caribe, la resolución al Procedimiento Especial Sancionador PES/027/2021, el pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo determinó por unanimidad de votos apercibir públicamente al candidato de Morena a la presidencia municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal, por hacer propaganda para su campaña con imágenes de menores. Lo anterior, especificaron los magistrados durante la sesión virtual, debido a que las citadas ilustraciones violentan las disposiciones en materia de protección a la niñez.

***

Que a poco más de una semana de celebrarse los comicios para elegir al próximo alcalde de la Miguel Hidalgo, quien sigue sumando fuerzas es el aliancista Mauricio Tabe, abanderado de la coalición Va por México -PAN, PRD, PRI-, quien intentará impedir que Morena y Víctor Hugo Romo se queden tres años más.





***

La última adhesión a la campaña del panista fue la de Carlos Reyes Gamiz, quien competía como candidato del PES (Partido Encuentro Solidario), y quien expresó que confía en Tabe para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Anteriormente, José Manuel Nava, aspirante del partido Fuerza por México, y Eduardo Contró, contrincante independiente, declinaron a favor del candidato.