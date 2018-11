A la sombra | José Manuel López Campos

Que mucha sorpresa causó ayer, en cierto grupo de empresarios, el anuncio del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Presentó a través de las redes sociales a su consejo de empresarios, encabezados por don Poncho Romo.

Entre los personajes que lo asesorarán y estarán a su lado, mostrando músculo por supuesto, están Daniel Chávez, el de Vidanta que ha andado triste últimamente por culpa de algunos de sus empleados de alto nivel (a los que ya corrió, por cierto); Bernardo Gómez, del grupo Televisa, del que todo mundo sabe de qué pie cojea; Ricardo Salinas Pliego, de la televisora del Ajusco, muy pegada desde la campaña al tabasqueño; Olegario Vázquez Aldir de Grupo Empresarial Ángeles; Carlos Hank González, el heredero de Banorte y Maseca que irradia frescura; así como Miguel Alemán hijo, otro nombre de peso y que se había mantenido alejado de reflectores.

Fuerte golpe para los pesimistas que han dicho que la inversión del sector privado se frenará.

***

La Sedena, que encabeza Salvador Cienfuegos, está en el ojo del huracán y no, no es por el tema de la nueva Ley de Seguridad Interior recientemente anunciada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sino por una supuesta licitación “a modo” en la cual no solo se repuso un estudio de mercado que se había realizado para conocer los precios de los consumibles que comprará para sus 48 laboratorios clínicos que tiene en el territorio nacional.

***

Para más señas, debe saber que al parecer el objetivo sería favorecer a la empresa Centrum Promotora Internacional, la cual actualmente posee ese contrato, ya que además, se sabe que en las bases de licitación se solicitarían por ejemplo, consumibles de equipos coreanos cuya distribución es exclusiva de Centrum, sin considerar que México no tiene tratados de libre comercio con Corea, por lo que resultaría carísimo para alguien más que pretenda importar estos productos. Todo ello en franca violación a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su capítulo de Compras a Gobierno y su Reglamento.

¿Sabrá de esto el general Cienfuegos?

***

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió alertas de viaje para México: advirtió a sus ciudadanos deben evitar viajar a Guerrero, Michoacán, Colima, Sinaloa, Tamaulipas y Colima. El secretario de Turismo del estado de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, dijo que respeta, pero no comparte, la visión de los estadounidenses. Y anunció que acompañará al gobernador Héctor Astudillo Flores, cuando tome posesión el nuevo embajador del vecino país del norte, para presentarle un informe de la realidad que se vive en la entidad.

En la embajada las carcajadas sonaron cuando escucharon el mensaje de este funcionario de bajo nivel del gobierno mexicano, pues ni hay embajador ni prospecto público todavía, ni les interesa invitarlos cuando llegue. Really?

¿Cuál es la realidad de Guerrero?