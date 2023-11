A la sombra | José Medina Mora

La devastación causada por el huracán Otis en Acapulco y otros municipios de Guerrero ha dejado una factura económica que supera con creces las expectativas iniciales. José Medina Mora, presidente de Coparmex, ha puesto de manifiesto la necesidad de una inversión significativamente mayor a la anunciada por el Gobierno Federal. Mientras que el gobierno ha comprometido 61 mil millones de pesos, Medina Mora estima que la cifra real para la reconstrucción oscilará entre 200 mil y 300 mil millones de pesos. Esta discrepancia pone de relieve la magnitud del desastre y la necesidad de una respuesta coordinada y ampliamente financiada.

A la sombra…

Que el sector privado, consciente de la gravedad de la situación, ha tomado la iniciativa de establecer contactos con organismos internacionales especializados en desastres naturales. Estos organismos, con su experiencia y recursos, pueden desempeñar un papel crucial en la reconstrucción de las áreas afectadas. Además, la solicitud del sector privado al gobierno para extender el diferimiento de pagos de impuestos y otros créditos refleja la comprensión de que la recuperación será un proceso a largo plazo. Pero que, nos cuentan, dentro de Palacio no quieren entrarle a su dinámica.

***

El impacto del huracán no se limita a la infraestructura y propiedades; ha dejado a muchas personas sin empleo. La propuesta de un programa emergente de empleo es esencial para garantizar que aquellos afectados por el huracán tengan medios de subsistencia mientras la región se recupera. La situación en Acapulco y la costa de Guerrero es un recordatorio de la vulnerabilidad de nuestras ciudades y comunidades ante desastres naturales. Es imperativo que, además de responder a la crisis inmediata, se tomen medidas a largo plazo para fortalecer la resiliencia de estas áreas ante futuros desastres.

***

Muy positivo podría ser que el Ejecutivo y el Poder Judicial empezaran un diálogo institucional, el problema va a ser el tema que quieren abordar en este acercamiento. Del lado de la 4T quieren que los recursos de los famosos 13 fideicomisos se destinen a la reconstrucción y atención de afectados por Otis, a lo que la ministra presidenta Norma Piña abrió la posibilidad en una carta. El asunto es que los 15 mil millones de pesos correspondientes a los fideicomisos del Poder Judicial están en litigio y, en consecuencia, no se van a extinguir ni se puede disponer de ellos luego de que un juez concediera un amparo a quienes intentan defenderlos.

***

Aunque los gobiernos estatal y federal insisten en convencer de que los servicios en Guerrero están prácticamente restablecidos, la realidad de quienes allá viven y trabajan es muy diferente. Prueba de ellos es que los organizadores del ya tradicional Maratón Acapulco informaron que la 64 edición queda suspendida, por obvias razones. Sin embargo, en su comunicación advirtieron que todavía no se restablecen los servicios básicos, en la mayor parte de la ciudad no hay luz ni agua y la conectividad es escasa, por lo que el evento deportivo será reprogramado para su edición 2024. Y así infinidad de planes.

***

Hablando de Acapulco, nos confían dentro de Palacio que el mismísimo mandatario ha pedio apoyar a su mejor amiga en estos días, nos referimos a Luisa María Alcalde, quien como secretaria de Gobernación ha mantenido misteriosamente un bajo perfil, comparado con los otros personajes que han ostentado ese cargo.

***

Que Luisa, nos cuentan, no ha querido asumir tantas responsabilidades, que no está muy tranquila con los encargos del de Tabasco. Anda enojada, explosiva, y preocupada, pues en este último favor que le pidió el habitante de Palacio Nacional se incluyó la solución de todos los problemas que desató Otis en Guerrero, sin chistar, sin generar escándalo, sin asumir protagonismo, y sí, ensuciándose las botas.

***

Que eso no le gustó a Luisa, y menos saber que dejan supuestamente en sus manos 61 mil millones de pesos para la reconstrucción que, como prometió el Presidente al pueblo acapulqueño, estará antes de la Navidad para no tener días amargos, a pesar de que los empresarios hablan al menos de dos años, con todo y fuertes inversiones.

***

Bueno, que eso no es lo peor, pues Luisa anda diciendo que ella podría sola con el encargo, pero para no llevarse todos los aplausos, le encargaron hacerle el paro a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, quien según los enterados está a punto de tirar la toalla en el ring y decirle a su papá que así ya no juega.