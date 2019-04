A la sombra | José Ramón Cossío

Foto: Alejandro Oyervides

Muy sacalepunta dirían los que saben de las palabras en Twitter del ministro en retiro JOSÉ RAMÓN COSSÍO: “Acabo de leer el memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autoreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente”. La pregunta ante todas las críticas valientes en redes sociales y comederos políticos es: ¿Quién lo impugnará abiertamente? ¿Quién dijo yo? No le saque, dijo el otro...

***

Que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no quiso decir lo que dijo a los periodistas. Eso que se tomó como amenaza. “Aprovecho también para aclarar, porque siento que lo que planteé ayer fue mal interpretado, no por todos, por algunos. Dije que iba yo a ejercer mi derecho de réplica y se tomó como una represalia. Dije que cada quién era responsable de sus actos y que el diálogo era circular”, explicó durante su mañanera.

***

El tabasqueño reiteró ante la mirada de furia de muchos comunicadores que se sintieron amenazados: “Ya les he dicho, nosotros no vamos a actuar como los gobiernos conservadores, neoliberales, no vamos a hacer lo que injustamente le hicieron a José Gutiérrez Vivó, que lo expulsaron del país, lo que le hicieron a Carmen Aristegui o lo que les hicieron a muchísimos periodistas de todo el país. Sólo les fue bien a los que se dedicaban a quemar incienso y a otros que resistieron, que hicieron un periodismo libre e independiente y que merecen todo nuestro respeto”. ¿Desea el señor que le quemen incienso?, es pregunta, como dice reconocido columnista fifí.

***

Luego de que lo dio a conocer la Organización Editorial Mexicana, algunos medios de la Ciudad de México que se dicen nacionales preguntaron tímidamente en la mañanera: “Se encontraron algunas gasolineras de las que se incluyeron en las que dan los precios más bajos, que ya no funcionan desde hace meses”. Andrés Manuel López Obrador ya esperaba el cuestionamiento, a un problema al que lo metió Rocío Nahle, su secretaria de Energía. Y le echó la culpa a la Comisión Reguladora de Energía, de Guillermo García Alcocer. “Esta información es de la CRE”. Buscamos a los de la CRE y se limitaron a comentarnos que no quieren asomar la cabeza en estos tiempos en los que al que sale se la cortan. La respuesta oficial a los precios bajos que se ofrecen en estaciones de servicio que no existen desde 2017 es que le están dando seguimiento al tema en la Comisión. ¡Qué quemón Nahle!, porque la culpa aunque el Presidente dice que es de la CRE, se la cuelgan a la secretaria. Como dicta el clásico: “¿Neta?”.

***

Que el que se la voló fue el reportero de Notimex, bajo las órdenes de Sanjuana Martínez, al que le tocó redactar la nota de respuesta oficial de la metida de pata de Nahle y el mismísimo Presidente: “Al señalar que si hay errores en los datos que revelan que Shell es la concesionaria con los precios más elevados, éstos se corregirán, el mandatario federal aseveró que además se cruzarán datos con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)”. Que le digan al reportero que lea periódicos...