A la sombra / Ken Salazar

“Basándome en mi experiencia de toda una vida apoyando el Estado de Derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México”, dijo ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. “También creo que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México”.

Don Ken, quien ha sido muy cuidadoso con sus palabras durante su estancia en México, parece que al igual que el CCE se rebeló ayer. Su mensaje fue duro: “Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”. Que sus palabras, antes de las respuestas que busca de Washington el presidente López Obrador sobre el Mayo, caló fuerte en Palacio.

***

Ayer el presidente de México respondió cuando le preguntaron por las calificadoras, bancos y analistas que advierten problemas por la reforma judicial: “Es politiquería, no anden creyendo eso, ya engañaron mucho. ¿Se acuerdan cómo engañaban que, si se aumentaba, el salario iba a haber inflación? ¿Se acuerdan cómo engañaban de que si se le daba a los de arriba les iba a ir bien a los de abajo, que si llovía fuerte arriba goteaba abajo? ¿Se acuerdan cómo engañaban de que había que diluir al Estado y que todo lo tenía que manejar el mercado? ¿Se acuerdan cómo engañaban que era mejor privatizar la educación y la salud? ¿Se acuerdan cómo engañaban de que no era malo endeudar al país? Ya no les sigan creyendo a esa gente”.

***

Las familias de los fundadores del Partido Acción Nacional buscan reunirse con los actuales dueños de ese partido, llámense Jorge Romero Herrera, Santiago Creel Miranda y Marko Cortés Mendoza, para exigir que se corrija el rumbo que lleva aquel instituto político, mismo que derivó en una “paliza” electoral el pasado 2 de junio. De lo contrario, los descendientes de Miguel Estrada Iturbide, Efraín González Luna y Manuel Gómez Morin pedirán que se desvinculen estos nombres del blanquiazul, pues no ven que los líderes de hoy lleven al partido hacia buen puerto.

***

Mientras en los círculos políticos se especula sobre quién será designado por Claudia Sheinbaum como el próximo titular de Pemex, y algunos anticipan que Octavio Romero Oropeza continuará en el cargo (algo que puede definirse el próximo lunes), en el sector privado hay una preocupación más urgente. Se habla de que Pemex está a punto de concretar la compra de la terminal de almacenamiento de petrolíferos en Tuxpan, Veracruz, propiedad de Monterra Energy, por más de 320 millones de dólares.

***

Los empresarios, especialmente los proveedores de Pemex, no solo están preocupados por los cierres regulatorios y las deficiencias en la seguridad de esa terminal. También ven con inquietud que esta posible adquisición añadiría una nueva carga a una empresa ya considerada la petrolera más endeudada del mundo, que al primer semestre de 2024 debía más de 362 mil millones de pesos a proveedores y contratistas. La pregunta es inevitable: ¿No sería más sensato que Pemex se enfoque en cubrir sus deudas antes de embarcarse en nuevas compras?

***

Sebastian Mackinnon, Gerente de Asuntos Corporativos de Despegar.com, reveló durante una reunión con analistas que alcanzaron un acuerdo de alto nivel con Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, el conglomerado de servicios de venta al por menor y financiamiento de México. Los de los viajes dicen que Elektra, que cuenta con mil 450 puntos de venta en todo el país, ahora colaborará en una nueva asociación bajo la cual se proporcionará una plataforma tecnológica y experiencia técnica para operar el quiosco Akis Elektra en sus establecimientos. Este avance permite ofrecer a los clientes un inventario de viajes de última generación a precios competitivos, augurando una profundización futura en esta colaboración, dijeron. Lo que no dijeron es que probablemente está detrás una agresiva estrategia para llegar a la base de la pirámide y aprovechar los sistemas de crédito de la mexicana.