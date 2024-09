A la sombra / Larry Rubin

Las empresas estadounidenses han decidido pausar los anuncios de nuevas inversiones en México debido a la incertidumbre generada por las reformas del "Plan C", que incluyen cambios en el Poder Judicial y la posible desaparición de organismos autónomos. “Ante las circunstancias actuales, hemos decidido no anunciar la enorme inversión americana programada porque estamos analizando el impacto a la certeza jurídica respecto de la reforma judicial", dijo Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico.

A la sombra…

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, regresó y lanzó una advertencia clara y contundente sobre los riesgos que la reforma judicial en México podría acarrear para la relación comercial entre ambos países. Subrayó que si la reforma no se maneja correctamente, el daño a las relaciones bilaterales podría ser grave y duradero. Aunque López Obrador haya intentado minimizar la situación al decretar una "pausa" en su relación con Salazar, el embajador dejó claro que la cooperación bilateral no puede detenerse.

***

Hace unos días se informó desde Brooklyn, Nueva York, que la abogada Melanie Alsworth, quien trabaja en la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se sumó como abogada en el caso contra Ismael El Mayo Zambada García. El documento que circula entre los involucrados solicita que todas las futuras correspondencias y notificaciones electrónicas en relación con este caso sean enviadas a Alsworth.

***

Los enterados aseguran que, luego de la votación en la que se determinó la mayoría de Morena en el Congreso, los consejeros del Instituto Nacional Electoral no han podido limar asperezas. Esto, por la discusión que generó la interpretación del artículo 54 de la Constitución, que establece límites a la sobrerrepresentación de los partidos. De un lado quedaron los consejeros que apoyaron el proyecto de Claudia Zavala con el que se pretendía evitar que la 4T y sus aliados se hicieran de la mayoría calificada; en el otro bando quedaron Guadalupe Taddei, Carla Humphrey, Norma de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Rita Bell López, Jorge Montaño y Arturo Castillo.

***

Aunque se suponía que durante el presente sexenio se iba a terminar con el delito de robo de hidrocarburos, lo cierto es que la administración entrante de Claudia Sheinbaum tendrá que echar a andar una estrategia para frenar el doniminado “huachicol”. Según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Pemex, durante la administración lopezobradorista las pérdidas generadas por ese ilícito rebasaron los mil 181 millones de pesos, números que marcan la urgencia de modificar el plan para lograr verdaderos resultados.

***

Las cifras no dejan lugar a dudas: en Metepec, la situación de seguridad es crítica. A pesar de los esfuerzos del presidente municipal, Fernando Flores Fernández, por pintar un panorama positivo, los datos del Observatorio Nacional Ciudadano cuentan una historia muy diferente. En los primeros seis meses del año, el robo de vehículos se disparó un 50 por ciento, alcanzando 143 casos, y el robo a negocios aumentó un 25 por ciento, con 223 denuncias. Aún más preocupante es el aumento del 25 por ciento en violaciones, con 28 casos reportados, y dos feminicidios que colocan al municipio entre los 100 más peligrosos del país para las mujeres. Estos números exponen una desconexión preocupante entre la realidad en las calles y el discurso oficial. Como sucede en un Palacio que sueña con cuentos de hadas.