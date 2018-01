A la sombra | Las desbancadas en el PAN

Hace unos días Gabriela Cuevas hizo un berrinche, en privado, al saber que el diputado Jorge Romero adelantaba que la candidatura panista para la delegación Miguel Hidalgo estaba entregada a Margarita Martínez. Cuevas quería y pidió que le confirmaran la versión, de ser cierta, el berrinche sería público.

Este fin de semana le confirmaron que iba Martínez Fisher y que ya estaba decidido. Además, Ricardo Anaya le negó una diputación plurinominal. No le daban nada a cambio de lealtad al partido. Así que hizo público su descontento, con tal molestia que prefirió entregarle su capital político al tabasqueño. Nos dicen que doña Gabriela puede ganar porque Maggie no repunta en las encuestas de popularidad.

La decisión de la panista sorprendió porque hace doce años evitó que Andrés Manuel López Obrador luciera como mártir de la patria durante el desafuero. Fue en 2005, cuando Gabriela Cuevas y Jorge Lara, como legisladores, pagaron una fianza de dos mil pesos para evitar que el hoy jefe de Morena fuera arrestado por desacato. Él estaba dispuesto a ir a la cárcel y desde ahí impulsar su primera campaña presidencial. Cuevas hizo el pago en ese entonces, “de buena voluntad”. Lo demás es historia.

Hace poco, para no destrozar nuestra memoria, escuchamos a Cuevas decir que ella no se mete en grillas en el PAN pues ahí se formó, en ningún otro grupo político. Que no tenía ningún conflicto con nadie en el albiazul. Y miren, al final parece que de buena voluntad se va.

Parece que Norberto Rivera ya está más dedicado a su retiro que a los asuntos de la iglesia, ya que desde mediados de diciembre son pocas las veces que se le ha visto en misa. En Navidad y en Año Nuevo faltó a sus fieles, y salvo el Día de Reyes y una que otra aparición pública los feligreses ya no lo ven. Lo cierto es que, como aquí le informamos, la residencia que le prestó la iglesia nomás no la quiere entregar.

Donde también hay crisis por desban- dada y peticiones de políticos de posiciones a cambio de lealtad, es en el Verde. Ésta se desató con la elección de Ro- berto Albores Gleason para la gubernatura de Chiapas. A nadie gustó esto, además de el círculo cercano al gobernador. Ninguno de los liderazgos nacionales, como Jesús Sesma ni Carlos Puente dan la cara para explicar cómo van a manejar esta crisis.