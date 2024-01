A la sombra | Layda Sansores

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, parece haber decidido participar de lleno en la contienda electoral pues, desde la semana pasada, comenzó a utilizar su conocido “Martes del jaguar” para atacar tanto a candidatos de la alianza “Va por México” como a la dirigencia de los partidos que la conforman. Dicen que la razón por la que la mandataria estatal entró a la contienda es porque desde la dirigencia morenista se han priorizado los triunfos en varias entidades, sobre todo en aquellas donde el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano llevan ventaja.

Apenas el encargado de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, puso sobre la mesa su eventual intención de quedarse en el encargo y ya hubo varios pronunciamientos para señalarlo como una persona no idónea para ser el fiscal. Tan sólo la Barra Mexicana, de Víctor Olea, el Colegio de Abogados de México, de Arturo Pueblita, y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de Nuhad Ponce, manifestaron que el exvocero no cumple con los requisitos legales para dirigir al Ministerio Público de la Ciudad de México, esto porque no tiene la antigüedad de la cédula y título profesional, ni la experiencia jurídica y de procuración de justicia como marca la ley.

El incidente de la caída de una dovela de 90 toneladas durante la construcción del Tren Interurbano México-Toluca se ha convertido en un foco de controversia y crítica hacia la gestión de seguridad en obras públicas. La reacción de Santiago Taboada y Lía Limón, figuras prominentes de la alianza “Va por la Ciudad de México”, al presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, destaca la gravedad del asunto. La denuncia, que abarca daños a la infraestructura, vehículos y posibles negligencias por parte de la empresa constructora y funcionarios, refleja una preocupación legítima por la seguridad de los ciudadanos y la integridad de su entorno.

La declaración de Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios, sugiere una posible falta de medidas preventivas adecuadas, especialmente en lo que respecta al confinamiento del área de trabajo. Esta situación plantea interrogantes sobre los estándares de seguridad seguidos y la supervisión de las operaciones en proyectos de gran envergadura. La insistencia de Taboada en la ausencia de protocolos de seguridad adecuados y la necesidad de un confinamiento efectivo del área de construcción resalta una posible negligencia que podría haber contribuido al accidente. Pero dicen los que saben, también despertó muchos temores entre el equipo de Claudia Sheinbaum, pues todo eso puede pasarle factura y revive de inmediato el accidente y muertos del Metro que han querido dejar como si nunca les hubiera sucedido en su gestión.

Que la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, marca un precedente crucial en la defensa de la imparcialidad y la equidad en el ámbito político mexicano. Al confirmar la sanción por uso indebido de recursos públicos y por vulnerar principios democráticos fundamentales en sus declaraciones contra Xóchitl Gálvez, el TEPJF no solo censura una conducta inapropiada de un funcionario público, sino que también envía un mensaje contundente sobre la importancia de mantener una separación clara entre la gestión gubernamental y las actividades partidistas. Lo cierto también es que nadie cree que alguien haga caso.