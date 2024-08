A la sombra / Lenia Batres

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron cancelar la sesión de este martes en solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial que se manifiestan contra la reforma propuesta por la llamada cuarta transformación. A la sesión en la que se votó la medida faltó la abiertamente morenista Lenia Batres, quien dicen que sí llegó al recinto pero, al conocer de la manifestación de los empleados, decidió no bajarse de su vehículo y avisar que se integraría a sus labores vía zoom.

El próximo coordinador de la bancada morenista en el Senado, Adán Augusto López, desmintió al pevemista Manuel Velasco, quien se le adelantó a decir que ya tenían prácticamente amarrados los tres votos que les faltan para hacerse de la mayoría en la Cámara Alta. Dicen los que saben que al exsecretario de Gobernación no le cayó nada bien la declaración del chiapaneco, pues todavía no están cerradas las negociaciones ni con los dos perredistas que pasarían a formar parte del morenismo, ni con otros futuros legisladores de la oposición que estarían interesados en saltar al barco de la llamada cuarta transformación.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó sobre el cierre oficial de la oficina de representación de Liberbank, S.A. en México, tras la fusión de esta entidad con Unicaja Banco, S.A. Este hecho, que marca el fin de la presencia de Liberbank en el país, es consecuencia de la integración de ambas instituciones financieras.

El oficio emitido por la CNBV detalla que, al mismo tiempo que se revoca la autorización de Liberbank, se aprueba el establecimiento de una nueva oficina de representación bajo el nombre de Unicaja Banco, S.A. Esta decisión fue respaldada por la normatividad vigente y por los acuerdos de la Junta de Gobierno de la CNBV, la cual destacó la adecuación de la documentación presentada.

México logró una importante victoria en un arbitraje internacional contra los inversionistas de la empresa Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, quienes exigían más de 270 millones de dólares en compensación por la rescisión anticipada de contratos de renta de plataformas petroleras. El 19 de agosto de 2024, el Tribunal Arbitral, constituido bajo el TLCAN, determinó de manera unánime que carecía de jurisdicción para atender las reclamaciones presentadas, desestimando el caso en su totalidad. Este fallo, además de eximir a México de cualquier responsabilidad, obliga a los demandantes a pagar alrededor de 400 mil dólares por los costos del arbitraje.

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, representados por el abogado Vidulfo Rosales, salieron de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional profundamente decepcionados. Rosales expresó que "no terminamos bien con este Gobierno, terminamos mal", en referencia a la falta de resultados en el Caso Iguala, a pesar de que el mandatario había prometido resolver la desaparición forzada ocurrida en 2014. A menos de un mes de que López Obrador concluya su gobierno, los padres de los normalistas han decidido no reunirse nuevamente con él, señalando que no tiene sentido continuar el diálogo sin avances sustanciales. Pero el habitante del Palacio seguramente tiene otros datos y se puede ir a dormir tranquilo.

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, reafirmó su respaldo incondicional a las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente ante la reciente tensión con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. Durante una conferencia de prensa posterior a la reunión plenaria de los Diputados de Morena, Sheinbaum enfatizó que apoyar al Presidente no implica un cambio en las relaciones con estos países, que son socios comerciales clave para México. Sin embargo, subrayó la importancia de que los embajadores extranjeros respeten los asuntos que son competencia exclusiva de los mexicanos, como la conformación del Poder Judicial.