A la sombra | Leonel Cota Montaño

Las investigaciones en Seguridad Alimentaria Mexicana, de Leonel Cota, siguen avanzando y, nos dicen, en estos días se podrían girar nuevas órdenes de aprehensión derivadas de otros contratos irregulares realizados en la dependencia en tiempos de Ignacio Ovalle. Se trata, cuentan, de servicios de subcontratación adquiridos con cuatro firmas que se llevaron más de 300 millones de pesos y otras más a las que se les compraron alimentos e insumos, pero entregaron otros productos no contemplados en los convenios.

A la sombra…

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el viernes la extinción de la agencia de noticias del Estado, Notimex. “Ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno, eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa; ya no hay eso. Además, también desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno, tenemos la mañanera, aunque no le guste a Krauze y a Denisse, y a otros, a muchos etcéteras, etcéteras, etcéteras”.

***

Se espera que este lunes la secretaria del Trabajo y Previsión Social de México, Luisa María Alcalde Luján, hable de la liquidación de los trabajadores de Notimex que todavía estaban esperando regresar a trabajar. La secretaria general de SutNotimex, Adriana Urrea, espera que esté presente también el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas. De la que no se sabía nada hasta el cierre de esta edición es de Sanjuana Martínez, la directora de Notimex que, nos cuentan, está esperando un buen nombramiento del mandatario mexicano, por la amistad que los une desde hace décadas.

***

“Todavía no sabemos, pero en una de esas sí. O sea, no en el gabinete, pero invitarla, porque yo la considero… O sea, respeto a quienes opinan distinto, ¿no?, pero yo la considero una mujer inteligente, trabajadora, buena periodista. Pero hay quienes opinan distinto; los respeto mucho. Lo importante es que se llegue a un acuerdo, que haya reconciliación, que no se afecte a los trabajadores, esa es la instrucción”, dijo el mandatario, mientras decenas de trabajadores se preguntan cuál será la sorpresa de este lunes en la Secretaría del Trabajo.

***

Hace un año exacto, en el estado de Morelos, un convenio histórico fue firmado por la empresa china Huawei, de Ren Zhengfei, y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con el objetivo de impulsar la educación superior y tecnológica. La senadora Lucía Meza Guzmán fue la encargada de gestionar este acuerdo que beneficiaría a 300 estudiantes de la universidad. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena y presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, niega que el reciente viaje a Dubai que le pagó Huawei represente un conflicto de interés. Lo cierto es que al interior de la empresa ya la ven como un problema que algún encargado de ventas local provocó.

***

Durante el fin de semana circuló mucho entre mesas de restaurante en la Ciudad de México que el canciller Marcelo Ebrard renunciaría a su encargo esta semana y hasta dejaría el Movimiento de Regeneración Nacional. Nos dicen que, si bien el funcionario federal ha recibido más de una invitación para volverse candidato presidencial de otras fuerzas políticas, no está en sus planes abandonar la llamada cuarta transformación, pues, dentro del propio partido, se le han sumado recientemente más simpatizantes que apoyarán su aspiración cuando toque llevar a cabo la encuesta para elegir a quien los representará en la boleta en el 2024.