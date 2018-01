A la sombra | López Obrador es Revolución Mexicana 

López Obrador es Revolución Mexicana.

Así dicen las pintas que en las paredes de Caracas hacen promoción al líder máximo de Morena, el político mexicano que intenta otra vez ser presidente de México. "No es cierto lo de Venezuela, que na- die se deje engañar", mandó a decir ayer a través de sus redes sociales. Lo cierto es que las bardas están pintadas, dicen algunos y hasta fotos traen.

Los más recientes resultados en materia de rendimientos de las Afores prendieron luces ámbar en diferentes sectores, principalmente entre los trabajadores, pues a pesar de la cifra que lanzaron de 9.84 por ciento de rendimiento durante 2017, las comisiones que cobran y la inflación, no benefician nada a los ahorradores, por lo que su festejo fue prácticamente nulo. Incluso, en la Consar, de Carlos Ramírez, se prevé que para este año bajen las comisiones que quitan, perdón, que cobran. Las 11 Afores que operan en el país actualmente administran 60 millones de cuentas individuales.

El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, dice que es injusto que Estados Unidos le pida a sus ciudadanos que mejor no viajen a ese destino turístico. Dijo que el INEGI no ubica al puerto entre las 10 ciudades más violentas del país y que ningún turista nacional o internacional ha tenido incidentes en el puerto en los últimos dos años. Y este fin de año, tuvo una de sus mejores afluencias en años. Debería salir un poco de Acapulco este alcalde para entender que hay lugares más tranquilos en el mundo para gastar dinero y descansar. Triste, porque no se da cuenta que muchos visitantes tradicionales de esas bellas playas preferimos no regresar por el momento. ¿Para qué arriesgarnos?, preguntan las familias.

La Secretaría de Turismo, que encabeza Enrique de la Madrid, rápido salió a decir que el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que los principales destinos turísticos en México no tienen restricción de viaje: “Es muy significativo que los cinco destinos turísticos que representan el 80 por ciento de los viajes de turistas extranjeros a México (Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta-Riviera Nayarit y Ciudad de México) fueron clasificados por el Departamento de Estados sin restricciones para los viajeros internacionales”.