A la sombra | Lorenzo Córdova

Nos cuentan que funcionarios del INE, que encabeza LORENZO CÓRDOVA, no paran de preguntarse si en Palacio Nacional estarán enterados de la presión que desde la Secretaría de Gobernación se está ejerciendo para que el organismo electoral comparta con la dependencia los padrones actualizados de votantes.

***

Es más, los del Instituto Nacional Electoral no saben siquiera si la solicitud cuenta con la venia de Andrés Manuel López Obrador, pues es claro que, a un Presidente que asegura defender la democracia, no se le ocurriría regresar a los tiempos en la que los mencionados datos se encontraban en poder de la Segob y en los que don Manuel Bartlett le hablaba al oído al mandatario federal. ¿O acaso estarán equivocados?

***

Diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Coahuila, entre las que se encuentran la Red de Mujeres de la Laguna y el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Torreón, exigirán al presidente del Congreso local, Marcelo Torres Cofiño, que se actualice sobre las cifras de violencia de género y, sobre todo, se abstenga de cualquier indicio de criminalizar a las víctimas. Resulta que el panista dio a conocer recientemente que, en aquel estado, 9 de cada 10 mujeres violentadas no viven en matrimonio; éste es un dato que, además de ser falso, casi casi responsabiliza a la soltería de la alerta de género que prevalece en la entidad que gobierna Miguel Riquelme.

***

Dicen los que saben que, de cara a los ajustes de recursos públicos para 2020, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (Amsda) cerraron filas en la búsqueda de soluciones, a mediano y largo plazo, que permitan atender los principales retos que enfrenta el campo mexicano, como el cambio climático, la disponibilidad del agua y la atención a plagas y enfermedades, sin gastar más de lo necesario. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, abrió las mesas de trabajo de la Amsda, que tienen como fin recabar las propuestas regionales del organismo para la construcción del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2019-2024.

***

El presidente de México, durante la mañanera, aprovechó para mandarle un mensaje a Claudio X. González Guajardo, a quien considera un hipócrita. Esto dijo y lo deja abierto a interpretaciones: “Allá en la Cámara, ayer en el Senado, el PAN vota en contra de que sea delito grave la facturación falsa. Eso es bueno, porque ya sabemos de qué lado están. Pero dan la cara, votan, y hay otros que no se atreven ya a dar el paso, a quitarse la máscara y a constituirse en una asociación política, en un partido político. Por ejemplo, todo lo que hace esta asociación de Claudio X. González, de estar promoviendo los amparos para que no se construya el aeropuerto de Santa Lucía o todo este activismo político. Ya, fuera máscaras, a un lado la hipocresía”. Al cierre de esta edición, el aludido, quien es un personaje muy activo en Twitter, no había respondido...