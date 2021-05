A la sombra | Lorenzo Córdova

Foto: Alejandro Oyervides

“En México, el fraude electoral se exorcizó cuando se eliminó la arbitrariedad de la organización de las elecciones y cuando se excluyó la intervención de los gobiernos en turno en las decisiones de la autoridad electoral, por eso es tan importante la defensa de la autonomía constitucional y la independencia de todos los órganos que constitucionalmente cumplimos una función técnica como el Inai y en el caso del ámbito de las elecciones el INE”, dijo Lorenzo Córdova, el presidente de Instituto Nacional Electoral y vaya que provocó algunas risas entre los de un movimiento que quieren generar la percepción de que él y su grupo no sirven para nada.

***

Que Vicente Yáñez Solloa anda desde hace días furioso, pues no pudo evitar la salida de las tiendas de conveniencia Oxxo, de Fomento Económico Mexicano, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales que preside. Se separan de la Antad oficialmente porque estar con ellos no es parte de sus necesidades, pero extraoficialmente nos cuentan que consideran que seguir los lineamientos de este personaje es una pérdida de tiempo y no les arroja ningún beneficio.

***

Walmart de México, como recordarán, también está lejos de ellos desde hace años porque quería replantear su estrategia de negocios. La salida de Oxxo es otro golpe fuerte para Yáñez, pues el negocio representa 14 por ciento de las ventas totales que reportaba la asociación. ¿Será este el fin de la Antad? Si no, por lo menos todo indica que el poderoso José Antonio Fernández Carbajal les hizo el feo. Y esa es una mala señal. Una señal del Diablo que nadie quisiera recibir, ni los exorcistas del INE.

***

Por cierto, ayer dio inicio la mayor feria de turismo del mundo, la Fitur de Madrid. La Secretaría de Turismo, a cargo de Miguel Torruco, busca atraer de vuelta a los visitantes extranjeros, y la inversión al exponer lo mejor de los destinos nacionales y la disposición por la reactivación del sector. Destaca el stand del Tren Maya. Nos cuentan que el proyecto de Fonatur, a cargo de Rogelio Jiménez Pons, atrae las miradas de los visitantes a la feria, principalmente por las oportunidades que la obra traerá para el sector turístico en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

***

Luego de que el abogado José Antonio Canales, del despacho Canales & Simonson, con sede en Texas, se identificara como el defensor del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ante la justicia de Estados Unidos, más de uno levantó la ceja cuando el litigante emitió un comunicado para acusar de infundados los señalamientos del gobierno mexicano contra el mandatario estatal. Lo anterior, se comenta, porque el conocido Tony tiene en su lista de defendidos a personajes relacionados con el narcotráfico, tales como Guillermo González Calderoni y Juan García Ábrego. Además, fue quien consiguió que Kamel Nacif quedara en libertad luego de que las autoridades lo detuvieron en Nevada por defraudación fiscal.

***

Expertos en materia de salud aseguran que el alza en los contagios de Covid-19 registrada en varias entidades se debe, ni más ni menos, que a las campañas políticas. Resulta que los eventos masivos que los candidatos de todos los partidos no han podido dejar de hacer, ni siquiera por solidaridad o responsabilidad social, son un foco importante de propagación de la enfermedad. Ante ello, comentan quienes a diario atienden la pandemia, las autoridades electorales deberían tomar medidas ejemplares. En alguien tiene que caber la prudencia, dicen.