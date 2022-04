Tras el ejercicio de revocación de mandato de ayer, conducido con presiones pero con pulcritud por el INE de Lorenzo Córdova, es claro que viene la embestida presidencial para acabar con ese instituto y armar uno a modo para las elecciones de 2024. Pretextos le sobran a la 4T para hacerlo, pero le faltan los votos para que eso suceda.





También se acelerarán los cambios en energía eléctrica, así se haya que pelear con todo el mundo, y se meterá el acelerador a los proyectos que son prioritarios para el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Veremos una 4t reloaded, explican los analistas…





Durante el II Congreso Nacional Político-Educativo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que terminó ayer, los maestros decidieron romper con el gobierno del presidente López Obrador, al que calificaron de “neoliberal, administrador de la política rentista, asistencialista y autoritario. Personaje que, más allá de su investidura presidencial, maneja un discurso populista, sesgado y tendencioso.”





Lo acusan de los altos niveles de inseguridad que hay en el país y hasta de crímenes de lesa humanidad. ¡Y eso que habían sido aliados durante la campaña presidencial! La CNTE no cree haber recibido el apoyo que se merecía durante estos tres años, como por ejemplo retomar el control de la nómina magisterial en los estados donde tiene presencia la disidencia… nunca les dejaron manejar el dinero a su antojo…





Estudiantes universitarios apelan a que en estas dos semanas de vacaciones en la UNAM, que preside el doctor Enrique Graue, no baje la tensión generada por abusos sexuales presuntamente cometidos dentro de las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores FES Acatlán y en el Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan.





La FES solicitó la intervención de la Defensoría de los Derechos Universitarios y Atención a la Violencia de Género de la UNAM, pero hasta el viernes pasado no se había iniciado ningún contacto o diálogo con las ofendidas. Los alumnos de ambos planteles han señalado que persisten el acoso sexual y la inseguridad, y que hay mensajes de odio y amenazas escritas en los baños.





En inusual resolución, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de Rosario Piedra Ibarra, emitió la Recomendación 65/2022 al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez, por la violación a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de 41 víctimas, derechohabientes o beneficiarios del instituto, a las que no se les garantizó la certeza jurídica de sus propiedades en el estado de Coahuila.





Los agraviados, a pesar de haber liquidado sus créditos hipotecarios –en, al menos un caso, hace 27 años, y en otro hace 25 años-, no han recibido sus escrituras o, por omisión de personas servidoras públicas, no aparece el registro de sus propiedades a su nombre o no se ha hecho el trámite para que hereden sus beneficiarios. Negligencias burocráticas que se convierten en violaciones a los derechos humanos.