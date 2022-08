A la sombra | Lorenzo Corodova

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, y el secretario Ejecutivo del órgano, Edmundo Jacobo, se fueron el fin de semana a una Feria del Libro en Los Ángeles, California. Así lo anunció el propio órgano autónomo en el comunicado no. 370 que, nos dicen, vieron con muy malos ojos quienes argumentan que el mexicano es uno de los institutos más caros. Hay pues quien se pregunta si la comitiva para presentar un par de libros en Estados Unidos no podía ser más pequeña, sobre todo para ahorrar dinero del presupuesto público, y dejar de dar argumentos a los que plantean incluso desaparecer al árbitro electoral.

***

El exvocero del gobierno capitalino, Sebastián Ramírez, se convirtió en el nuevo dirigente de Morena en la Ciudad de México y, con ello, el equipo de Claudia Sheinbaum hará carambola de tres bandas.

***

Primero, llevará mano en la elección de quien contenderá en 2024 por la jefatura de Gobierno, podrá echar mano de la estructura partidista en favor de la mandataria rumbo a la elección presidencial y, de paso, rebasa por la izquierda a los otros grupos morenistas que coexisten en la ciudad, entre ellos los de Bertha Luján y Ricardo Monreal.

***

Mientras tanto, siguen las reuniones para promover a Claudia Sheinbaum. Este fin de semana anduvieron por Hermosillo. "México está preparado para tener una mujer presidenta", aseguró el gobernador Alfonso Durazo durante la visita a Sonora. "Son los tiempos de una gran transformación de nuestro país, transformación que se debe dar con perspectiva de género, creo yo que hemos avanzado, y falta mucho por hacer, pero hemos avanzado de tal manera en la lucha por la igualdad de la mujer, que nuestro país está ya preparado para una mujer presidenta".

***

Nos cuentan que el brote de violencia en Zacatecas este fin de semana le pega directamente a los Monreal, en un momento clave, pues la Plenaria del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional se llevará a cabo este martes y miércoles próximos. En ella se determinará la agenda de Morena que deberá trabajarse en el próximo periodo Ordinario de Sesiones.

***

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quien encabezará los trabajos porque además es el coordinador de la bancada, espera que sea un encuentro respetuoso y abierto. Se prepara para llevar muy afinados sus discursos. Lo cierto es que se espera que la guerra sucia de las últimas semanas, como el asunto de los marinos desaparecidos, concluya o suba de tono.

***





La guerra sucia se ha generado alrededor de la designación del alfil que los morenos presenten al Pleno como su candidato a presidir la Mesa Directiva. Justamente como en tiempos pasados, las intrigas de Palacio podrían alcanzar hasta a los más capaces y sólidos. José Narro, Gabriel García y Alejandro Armenta han estado peleando por el control. Pero este sábado llamó la atención una extraña reunión en Texcoco, con cientos de asistentes, que daban su apoyo a Higino Martínez, quien prácticamente dice que ya le toca por dejar libre el Estado de México a doña Delfina Gómez.

***

Dicen los que saben que esto mete en más aprietos al habitante de Palacio Nacional, pues tenía en mente a un incondicional como José Narro, pero lo han bajado de la contienda a golpe de periodicazos. Mientras que Higinio se aparece reclamando lo que cree que le toca y espera capitalizar bien la paz que ofrece de Tlalnepantla hasta Toluca. Todo esto tomando en cuenta que Monreal y su grupo parece que no siguen ya sus órdenes y viene el asunto del T-MEC, que si no lo impulsan los senadores al gusto del Presidente, no pasa. No pasará ninguna ocurrencia palaciega ya.