A la sombra | Luis Cresencio Sandoval

¿Cómo castigará la Sedena, de Luis Cresencio Sandoval, al responsable de la pérdida de seis terabytes de información sensible? Según el Artículo 122 del Código de Justicia Militar, el teniente coronel adscrito a la Dirección de Informática, ahora recluido en una prisión del Campo Militar 1-A de la Ciudad de México, podría ser sentenciado de tres diferentes maneras: por suspensión de comisión militar, destitución de empleo o prisión. El acusado por infracción a los deberes militares en la modalidad de pérdida de información podría ser privado de la libertad desde 16 días hasta 60 años dentro de un inmueble del Sistema Penitenciario Militar y, aunque el presidente López Obrador descartó en el pasado sanciones en relación al caso, todo indica que la corporación tratará de darle al polémico tema un cierre que le permita ir borrando la imagen de vulnerabilidad que le generó el hackeo de los hacktivistas de Guacamaya. Si eso querían, ya tienen su Julian Assange zona 4.

A la sombra…

Al Congreso del Estado de Hidalgo llegó una propuesta de la Procuraduría local para reformar el Código Penal y adicionar un capítulo sobre lesiones provocadas por sustancias químicas o corrosivas. La denominada “Iniciativa Leslie” pretende que se apliquen condenas de entre 6 y 33 años de prisión a quienes incurran en delitos que provoquen afectaciones a niñas, adolescentes y mujeres con cualquier sustancia que destruya el tejido humano o afecte órganos y funciones vitales; asimismo, el documento propone que se garanticen cirugías reconstructivas para las víctimas de esos crímenes.

***

Que ante las constantes quejas de la ciudadanía por la falta de recolección de basura en Ciudad Juárez, Chihuahua, en los últimos meses, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar finalmente se decidió a romperle el contrato a PASA, empresa que desde 2006 ofrecía el servicio.

***

Lo que nos hacen notar es que Aseo Urbano de Chihuahua se promociona localmente como la solución a los dolores de cabeza de los habitantes de esa ciudad que sufren por los malos olores y los temores de que plagas sigan reproduciéndose entre los desechos que nadie quiere llevarse.

***

Sin embargo, los más observadores señalan que Aseo Urbano es propiedad del presidente municipal, el hombre que ofrece la solución. Llama la atención que este personaje es de Morena, y supuestamente desde Palacio Nacional aseguran que no son iguales y que no se aceptará corrupción, amiguismo y muchas cosas más que ya no pasan en México.

***

Hablando del negocio de los desechos, la limpieza y el confort de los mexicanos del año 2023. Sorprende que el Titular de responsabilidades del OIC en la Fiscalía General de la República, Alejandro Vélez Walter, sea más eficiente con algunas inconformidades, que con otras quejas de empresarios, alrededor de ciertas licitaciones.

***

El presentado por la empresa Gott und Glock, de Enrique Gómez Mandujano, cuñado del próspero empresario de tecnologías y proveedor actual de la FGR en su nicho, Ricardo Orrantia Cantú, de Grupo Altavista, fuera atendida y resuelta en tan solo 40 días, mientras la presentada por Ocram Seyer, quien no cuenta con "padrino" dentro de la institución lleva semanas luchando para que les hagan caso. Y muchas empresas más, nos cuentan, mejor se desisten de preguntar, pues saben que son peleas perdidas de inicio.